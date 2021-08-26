Okullar Açılıyor Devletten Okul Yardımı 850 TL Nakit Para! Başvuran Alıyor Ödemeler Başladı

Devletten okullar açılmadan ihtiyaç sahibi öğrencilere 850 TL nakit para yardımı yapılıyor. Başvuran alabiliyor. Ödemeler başladı! Peki 850 TL okul yardımı için başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Şartlar nelerdir? Eylül ayı itibariyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi Devletten ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına ilkokul-ortaokul-lise-üniversite gözetilmeksizin 850 TL nakit para yardımı yapılıyor! 850 TL okul yardımı ödemesine ilişkin tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Ve beklenen gelişme yaşandı! Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm düzeylerde okulların yüz yüze eğitim modeline dönüş yapacağını duyurmuştu. Şimdi milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi okullarına dönmeye hazırlanıyor. Okulların açılması kararıyla birlikte velileri ve öğrencileri tatlı bir telaş sardı. Okul öncesi alışverişleri başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrenci, yeni eğitim-öğretim yılında okul sıralarında kara tahta önünde eğitim görecek. Devlet, ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına, yüz yüze eğitim başlamadan yani okullar açılmadan önce 850 TL tutarında nakit para yardımı yapıyor! Başvurular alınmaya başladı. Yoğun talep var. Başvurular hızla sonuçlandırılıp ihtiyaç sahibi öğrencilere 850 TL nakit para yardımı veriliyor. Peki başvuru nasıl yapılır? 850 TL Okul Yardımından kimler faydalanabilir? Şartlar nelerdir? Devletten ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına 850 TL nakit para yardımının tüm detaylarına haberimizde sizler için yer verdik.

Okullar Ne Zaman Açılıyor?

Koronavirüs pandemisinde artan vaka ve vefat sayılarına karşın aşılamada gelinin mesafe göz önüne alınarak okullarda yüz yüz eğitim kararı verildi! Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilen son kabine toplantısında alınan karara göre okullarda yeni eğitim öğretim yılı yüz yüze yapılacak. Okullar resmen açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamayla okulların 6 Eylül 2021 tarihinde 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlayacağını duyurdu.

Tüm kademelerde okullar yüz yüze ve tam zamanlı olarak, tıpkı Koronavirüs öncesi gibi açılacak. Pek tabi ki Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek adına aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu ve temizlik tedbirleri uygulanacak.

Devletten 850 TL Okul Öncesi Nakit Para Yardımı

Devlet, okulların açılmasıyla birlikte okul alışverişi yapamayacak kadar ihtiyaç sahibi bulunan ailelerin öğrenci çocuklarına 850 TL okul yardım ödemesi yapıyor! Nakit para olarak ödenen bu yardım, başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. An itibariyle başvurular alınmaya ve incelenen başvurular sonucunda hak sahiplerine 850 Tl nakit para yardımları ödenmeye başlamış durumda. Okulların açılmasından önce başvuru yapan herkesin başvuruları incelenerek ödemeler kısa sürede başvuru esnasında verilen banka hesaplarına yatırılacak, yahut elden teslim edilecek.

Okul Yardımı için Başvuru Şartları

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı öncesinde verilecek 850 TL okul yardımına başvuru yapmak ve bu yardımdan faydalanabilmek için bir takım şartlar aranıyor. Şartları taşımayıp başvuru yapanların başvuruları reddediliyor ve ödeme yapılamıyor. 850 TL okul yardımı ödemesi alabilmek için;

- Hanehalkı gelirinin kişi başına düşen miktarının asgari ücretin 1/4'ünden fazla olmaması,

- İhtiyaç sahibi durumda olduğunun muhtaçlık belgesi gibi mahalle veya köy muhtarından alınacak bir belge ile ispatlanması,

- Anne veya babanın ikisinin birden sigortalı olarak çalışıyor olmaması yahut düzenli gelirlerinin bulunmaması gibi şartlar aranmaktadır.

Okul Yardımı 850 TL Nakit Para Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

Devletten 850 TL nakit para yardımı almak için, şartları taşıdığınızı düşünüyorsanız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il-ilçe müdürlüklerine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesindeki yardım birimlerine yazılı bir dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir. Yardım başvurunuz incelemeye alınıp tarafınıza kısa süre içinde dönüş yapılacaktır.