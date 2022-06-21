Son Dakika: Emekli PTT Üzerinden Maaş Alıyorsa, Şartsız Olarak Nakit İmkanı Sağlanacak!

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Emekli Kredisi Kampanyası adı altında 36 ay vadeye kadar 50000 TL'ye kadar kredi kullanabilmektedir. Aktif Bank ve PTT arasında yapılan anlaşma ile birlikte emekli olan vatandaşlara bu nakit krediler hızlı bir şekilde verilmektedir. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi sonucu verilmektedir.

Ptt, emekli kredisine kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, emekli maaşlarını banka üzerinden almaları gerekiyor. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve 80000 TL'ye kadar banka tarafından 24 ay vadeli kredi için başvuruda bulunabileceksiniz. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız banka kredi puanınız düşük olsa bile sizlere kredi imkanı sağlanmaktadır.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere emekli maaşı adı altında alacakları bu kredilerde, ayrıca diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ptt, İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında verilen bu kredilerde, emekli maaşını bu bankaya taşıyan kişilerde ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi imkanından faydalanmaktadır.

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunu, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak almak istiyorsanız, Sizler PTT, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin. 30 50 numarasına gönderilen bu mesaj sonrasında banka, değerlendirmeye Aktifbank, Genel Müdürlüğü tarafından yapacak ve onaylanan tutarı SMS ile sizlere bildirmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, ayrıca banka şubelerinden, kimlikleri ile birlikte ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da emekli kredisi için başvuruda bulunabilmektedir. Emekli maaşınızı ilk defa PTT'ye taşıdıysanız ilk maaşınızı aldıktan sonra kredi başvurusu yapacağınızı unutmayın. Ayrıca PTT üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara 750 TL'ye varan emekli promosyonları da verilmektedir.