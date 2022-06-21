Ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı! 3 Bankadan haber verildi!

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası duyurusu başlatıldı. 36 ay vadeye kadar 50000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlara ertelemeli olarak ihtiyaç kelimesi imkanı sağlanacak. Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada ilk taksit ödemenizi 45 gün veya 90 gün ertelemeli olarak yapabiliyorsunuz.

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların hızlı bir şekilde kredi onayı alabilmeleri için şartları uygun olması durumunda anında onay olabileceği haberi geldi. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, Akbank ve DenizBank banka kredi politikalarına uygun olması durumunda banka şubelerine gitmeden de başvurularını gerçekleştirerek, 50000 TL onay alıp almadığını görebilmektedir.

Akbank ertelemeli ihtiyaç kredisi

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa başvurularını banka şubelerinden, bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabilecekleri gibi cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi kullanabilirler. Sms ile Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka hızlı bir şekilde sizlere sonuç verir, onaylanan tutarı aynı gün içinde kendi hesabınıza yatırırsınız. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kredi onayı almasını gerektiren tüm işlemleri yapabilir ve krediye hemen aynı gün içinde banka şubesinden ertelemeli olarak kullanabilir.

Denizbank, ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Denizbank üzerinden de ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bankadan size SMS atarak, cebimde kredi kampanyasına katılabilir ve işlemlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, 3 ay ertelemeli olarak bu işlemleri yapabilmektedir.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak alacakları, İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da gezerek, 32 80 numarasına göndermesini istiyor. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verir, onaylanan tutarın nekadar olduğunu söyler ve faiz oranlarıyla birlikte aylık taksit miktarınızı da SMS ile öğrenebilirsiniz.