Son Dakika: Emekli Olan Kişilere 10, 20, 30, 40 ve 50 Bin TL Nakit İhtiyaçları İçin Ödenek Hazırlandı. Emekli olan vatandaşlar için 10 bin TL ile 50 bin TL arasındaki nakit ihtiyaçlarını kamu bankaları düşük faiz oranları ile karşılarken özel bankalarda kredi notu düşük olması durumunda onay vermektedir.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız bu nakit kampanyasına katılmak istiyorsanız bankadan emekli maaşı almanın şartı ile birlikte sizler de hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşını alan vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarını da daha önce bankadan kredi kullanmış olsalar bile kendi emekli maaşlarına göre 50.000 TL'ye kadar nakit onay olacaklardır.

50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun olması durumunda ihtiyaç kredilerine internet bankacılığı şubesi üzerinden veya müşteri hizmetleri numarası üzerinden 7gün 24saat yapabilecektir. Nakit ihtiyacı olan emekliler için başlatılan Bu kampanyada hem kamu bankaları hem özel bankalar üzerinden başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz.

Ziraat Bankası

Emekli Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu Kredi kampanyasına katılmak istiyorsa Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alması gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden alacağınız emekli maaşı ile birlikte hızlı bir şekilde Kredi başvurunuz da en yakın banka şubesi tel sadece kimlikle yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden ayrıca kredi başvurusu yapacak olan kişiler mobil uygulama aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir veya bankada müşteri hizmetleri numarasını arayarak kendi emekli maaşı hesabı üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri Kredi kampanyasına hızlı bir şekilde katılabiliyor.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi haricinde Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar kendi maaşları üzerinden 50.000 TL'ye kadar Kredi alabiliyor. Verilecek olan bu krediler de banka düşük faiz oranları ile birlikte işlem yaparken vatandaşlar kırık verene hızlı bir şekilde kullanabilmeleri için banka bu kişilere istediği ortam üzerinden kredi başvuru imkanı sağlayarak düşük faizli kredi imkanı sunacak.