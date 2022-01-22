QNB Finansbank 40.000 TL'ye Kadar Sigortası Olana Gelir Belgesi İstemeden Nakit İmkanı Tanıyacak! Duyurusu Yapıldı. Qnb Finansbank tarafından 40 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişiler artık banka şubelerinden gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilir. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar qnb finansbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak düşük faiz oranları ile kredi kullanabiliyor. Qnb Finansbank tarafından yapılan 40.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar bankanın belirli şartlarına uygun olması durumunda hızlı bir şekilde 36 ay vadeli nakit kredi kullanabilir. Nakit Kredi alacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması durumunda kredi onayı olabileceği hakkında bilgiler verildi.

Başvuru yapacak olan kişiler ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa nakit kredi başvurusu yapmak için banka şubesine gitmeden SMS atarak işlem yapabiliyor.

Sms ile başvuru

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kendi cep telefonu numarası üzerinden ücretli bir mesaj atarak bu Bankaya kredi başvurusunda bulunabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız t.c. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu şekilde Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. T.c. kimlik numaranız üzerinden yapılacak sorgulama ile birlikte banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların banka hesapları olması durumunda banka şubelerine gitmeden de ihtiyaç kredisi kullanabileceğini söylemek istiyoruz. Nakit kredi almak isteyen kişiler Bu banka üzerinden kendi hesapları ile birlikte aldıkları internet şifresini qnb mobil uygulaması üzerinden kullanabilir ve bu şekilde Kredi başvurusunda bulunabilir. Yapılacak olan Kredi başvurusunda onay alan vatandaşlar banka şubesine gitmeden kredi kullanmak için mobil uygulamanın işlemlerini bitirmeli ve bu şekilde Finansbank hesabına parayı yatırabilmelidir.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu krediler de kendi kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacaklardır.

Bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında bilgileri alabilirsiniz.