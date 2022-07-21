Son Dakika Emekli Haberi: Nakit Sıkıntısı Yaşayan Emekliye Garanti Bankası, Akbank ve TEB Sahip Çıktı...

Emekli maaş alan vatandaşlar için 50000 TL kadar nakit kampanyasi yapacak olan bankaların listesi yayınlandı. Garanti Bankası Akbank TEB yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için, kimlikleriyle birlikte, belgesiz olarak kredi vereceğini duyurdu. 50000 TL kadar ihtiyacı olan ve diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturularak kredi imkanından faydalandırılacaktır.

Garanti Bankası

Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimliğinizle birlikte başınızı gerçekleştirebilecek ve 50000 TL'ye kadar kredi kullanabileceksiniz. Garanti Bankası üzerinden emekli maaş almayan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde işlemlerini gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi kullanabilmektedirler.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli kredi kullanabiliyorsunuz. Garanti Bankası üzerinden emekli maaş almaya karar verirseniz banka sizlere 4000 TL'ye kadar emekli promosyon imkanından da faydalandırarak ve ayrıca aidatsız kredi kartı vererek de işlem yapmaktadır.

Akbank

AKBank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden almış oldukları internet şifresiyle birlikte bankanın Akbank Direkt uygulamasını indirerek hemen buradan kredi başvurusu yapabilir, şubelere gitmeden 50000 TL, kullanabilir. Banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda başvurularını ayrıca internet bankacılığının resmi internet sitesi üzerinden giriş yaparak da yapabilmektedirler. EN düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilirsiniz.

TEB Bankası

TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen emekliler maaşlarını bankadan almaları durumunda kredi notuna bakmadan onay alabiliyor. Eğer banka üzerinde kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler emekli maaş almıyor ise banka kredi puanı yüksek olması gerekiyor. Banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden mesaj atabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Tc kimlik numara 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda banka şubelerine gitmeden kredi başvurusu yapacak, onaylanan tutarı göreceksiniz.