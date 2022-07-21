PTT önlerinde kuyruk oluştu! PTT nakit dağıtacak ve ihtiyaç kredisi kullandıracak! Daha önce verilmedi...

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere PTT de kampanya yapmaya başladı. Ptt ile aktif Bank arasında yapılan anlaşmada, bireysel olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 40000 TL'ye kadar ödeme hazırlandı. Emekli olan ve bir işyerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar başvurularını, PTT üzerinden de artık hızlı bir şekilde yapabilecekler. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek kişiler için verilen 40000 TL kredi ödemesinde taksit tutarı 36 ay vadeye kadar bölünerek, rahat bir nefes alarak, ödemeniz gerçekleştirilmektedir. Ptt şubeleri üzerinden ve PTT'nin yapmış olduğu SMS Kredi kampanyası ile birlikte sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden kredi kullanabiliyorsunuz.

Ptt Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak aktif Bank kredi başvurusunda bulunabilir. Aktif Bank, resmi internet sitesi üzerinden de yayınlanan ve PTT ile işbirliğiyle kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar için 30 50 numarasını, ücretli bir mesaj göndermeniz gerekmektedir.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndererek, PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Ptt üzerinden resmi internet sitesi aracılığı ile de kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenecek ve kredi kullanabileceklerdir.

Ptt şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar PTT şubelerine girdikten sonra gişe personeli yardım ile birlikte sizlere verilecek olan kredi başvuru formunu doldurup kimliğinizle birlikte başvuru yapacak, onaylanan tutarı, hemen hesabınıza yatıracaksınız.

Ptt ayrıca emekli olan vatandaşlar içinde kredi kampanyası yapmaktadır. Emekli maaşınızı PTT şubelerine taşıyarak, 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, onaylanan kredi içinden diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabilirsiniz. Ptt üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ptt ve aktif Bank'ın vermiş olduğu bu kredi kampanyasında özellikle kredi puanı düşük olan vatandaşlar da onay alabilmektedirler.