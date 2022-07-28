Son dakika emekli haberi: Emekliye maaş alan kişilere 50.000 TL net ödeme verilmektedir

Emekli maaş alan vatandaşlar için sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapan Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanyada 50000 TL'ye kadar net ödeme vereceğini açıkladı.

Emekli maaşını kendi bankasından alan veya emekli maaşını kendi bankasına taşıyacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 50000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere hemen işlem yapılarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

Garanti Bankası, sadece emekli olan vatandaşlar için değil, bireysel olan tüm vatandaşlar için düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir.

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı, üyelik hesabınız var ise hemen internet bankacılığı şifresi alarak bu bankadan kredi imkanından faydalanabilir. 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz tüm kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapabilirsiniz.

GARANTİ BBVA BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 50000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak emekli kredisi verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilecek ve 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yaparak ihtiyaç kredinizi hemen hesabınıza yatıra bileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz bu kredilerin başvurularını ayrıca size yakın olan banka şubesi üzerinden de yapmanız oldukça basittir. Size yakın olan kredi başvurusu yapacağınız, Garanti Bankası şubesine gittikten sonra kimliğinizle birlikte gişe personeli veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşınızı, Garanti Bankasına taşımanız durumunda sizlere 5000 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanmanıza olanak sağlanmaktadır.