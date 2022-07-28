Acil ödemeler var! Acil kredi notuna göre hemen 30.000 TL ihtiyaç kredisi alacağınız banka yayınlandı

Bankalar üzerinden acil kredi puanınıza göre işlemler yapılarak, artık kredi notu düşük olan kişilere bile hemen 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan banka açıklandı. Yapılacak olan kampanyalarda, PTT ve aktif banka aracılığıyla baş borunuzu gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. PTT ve Aktif Bank, yapmış olduğu bu kampanyada 30000 TL'ye kadar vermiş olduğu kredilerde özellikle diğer bankalardan kredi başvurusu yaparak, kredi onayı alamamış olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Ptt ve Aktif Bank, yapmış olduğu bu kredi kampanyasında işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler için hızlı bir şekilde SMS ile kredi başvurusu da almaktadır. 18 yaşından büyük olan her bireyin kredi başvurusu için isterlerse PTT şubelerine giderek işlemlerini yapabileceğini söyleyebiliriz, isterlerse de cep telefonları üzerinden SMS atarak bu bankadan nekadar onay aldığını görebilirler.

SMS KREDİ

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, 30000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsa, cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebiliyor. Ptt ve aktif Bank arasında verilen bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilere cep telefonunuz üzerinden SMS ile işlem yaparak, kredi imkanı sunulurken, hemen sizlere 10 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.