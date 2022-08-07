Son dakika! Emekli 20 bin TL ödeme alabilecek: Bugün yayımlandı

Emeklilere Müjde! Emekli Maaşı Hesabınızdan 20 bin TL Ödeme Alabileceksiniz. Emekliyseniz ve nakit kredi ödemesi almak istiyorsanız 20 bin TL’ye kadar nakit ödemesi alabileceğiniz bilgisini duyurmak isteriz. 20 bin TL’ye değin nakit kredi almak isteyen bireyler için başvuru gerçekleştirme olanağı tanınmaya başlandı. 20 bin TL’ye kadar kredi alacak olanlara 36 ay vadeye varana kadar kredi sunulur.

20 bin TL’ye dek ihtiyaç kredisi almak isteyen herkes, başvurusunu yapıp Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan nakit alabilirsiniz. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan 20 bin TL’ye değin kredi almak adına internet bankacılığından başvurunuzu yapabilirsiniz. Bankanın getirdiği duyuruda ise Ziraat Bankası kredisi ismiyle bu kredinin verileceği açıklandı. Üç ay ertelemeli bir biçimde kredi alabileceksiniz. Tamamen düşük faizli bir kredidir.

Başvuru Nasıldır?

Ziraat Bankası Kredisi kampanyasına dahil olmak isteyen kişiler, otuz altı ay vadeli ve üç ay ertelemeli 20 bin TL kredi başvurusu için banka şubesine gitmek zorunda değildir. Bunun için internet bankacılığı aplikasyonundan da yararlanabilirsiniz.

Bu biçimde başvurunuzu yaparak beş dakikada sonucu alabilirsiniz. Onay gelen kredinin aynı gün içinde hesabınıza gönderileceğini de söyleyebiliriz. Ziraat Bankası’ndan nakit kredi alabilecek herkes bunun yanı sıra banka şubesini ziyaret ederek de kredi alabilir.

Nakde gereksinimi olan herkesin bu krediye başvurması gerekiyor. Böylece borçlarınızın bir kısmını da olsa kapatabileceksiniz. Şimdiden şansınız bol olsun.