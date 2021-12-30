Son Dakika Duyurusu İle Birlikte İhtiyacı Olan Kişilere Akbank Banka Hesabı Olanlara 70.000 TL Ödeme Vereceğini Açıkladı

Akbank hesabı olan kişiler, banka şubesine gitmeden 70.000 TL'ye kadar kredi kullanabilmektedir. Akbank, resmi internet sitesinde haberi doğruladı.

Akbank ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen vatandaşlara yeni bir son dakika kampanyası haberi geliyor. Akbank kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesinde başlatılan ve 70.000 TL'ye varan düşük faiz oranlarıyla sunulan Kredi kampanyası ile kredi başvurusunda bulunabiliyor. Nakit sıkıntısı çekenler için bu krediler bizzat ödeneceğinden, emekli çalışanlar ve memurlar kredi başvurusunda bulunabilmekte ve krediye yetkilendirilebilmektedir.

Akbank'ın düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, şartları sağlamaları halinde kredilerini 5 dakika gibi kısa bir sürede hesaplarına yatırabilirler. Banka kredi notu çok önemlidir. Akbank, düşük faizli ihtiyaç kredisi programına katılmak isteyen vatandaşlara belirli koşulların sağlanması halinde kredi onayı verecektir.

70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi için Akbank üzerinden kredi onayı almak istiyorsanız, banka kredi notunuzun en az 1200 olması gerekiyor. Daha önce Akbank'ı ihtiyaç kredisi için kullanmış olan vatandaşlarımız artık Akbank mobil uygulamasına giriş yaparak daha büyük limitlere daha hızlı şekilde ulaşabiliyor.

SMS İle Akbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi kullanmak istedikleri takdirde SMS ile 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisine başvurabilir ve gerekli koşulları sağlamaları halinde kredi sonucunu anında öğrenebilirler. Akbank, 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi sunarken, kredi tutarının 50.000 TL'yi aşması durumunda 24 ay vadeli kredi kullandırıyor.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler Kredi yazıp boşluk bırakmalıdır. TC Kimlik numaranız ile birlikte 4425'e SMS göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan kişiler, başvurularının kabul edilmesi durumunda kendilerine en yakın banka şubesine giderek izin verilen tutarı hesaplarına yatırabilirler.

Akbank Mobil Uygulaması İle Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank mobil uygulaması ile Direkt Kredi seçeneği ile 70000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank mobil uygulaması üzerinden Direkt Kredi seçeneğini kullanmak için bu bankada hesabınızın olması ve online şifre oluşturmanız gerekmektedir.