Kredi Kartı Kullananlara Müjde, 25.000 TL Ödeme Verilecek. Bankalar aracılığıyla rutin olarakkredi veya banka kartı kullanan vatandaşlara 25000 TL'ye kadar nakit ödeme yapılacağı bildirildi.

Eğer bir bankanın kredi veya banka kartını kullanıyorsanız, acil nakit ihtiyaçlarınız için dilediğiniz zaman 25000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Başvuru yapan vatandaşlar, şartları sağladıkları sürece bankalarının internet bankacılığını kullanarak diledikleri zaman ihtiyaç kredisine kolay ve hızlı bir şekilde başvurabilecekler.

Kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar, belirli şartları yerine getirmeleri ve iyi bir kredi notuna sahip olmaları durumunda en kısa sürede onaylanacaktır. Bankadan acil bir finansal ihtiyaç için 25000 TL'ye kadar ihtiyaç duyuyorsanız, 3 ay ilk taksit ve her bir ertelenmiş ödeme ile toplam 36 ay vade ile kredi alabilirsiniz.

Tüketici kredisi kullanacak konut sakinleri için bazı bankalar bu kampanya kapsamında vatandaşlara kredi vereceğini açıkladı. Eğer daha önce kredi veya kredi kartı için bir banka kullandıysanız, bankalar size kredi puanınız ve kredi geçmişinize göre hemen başvuru yapma seçeneği sunacaktır.

Kredi talebinde bulunduğunuz zaman, şartlara uygun müşterilerin diğer banka hesapları da incelenmektedir. Bir bankanın mevcut bir kredi kartı veya kredi ödeme gecikmesi varsa yetkilendirilmezsiniz. Ayrıca, banka borçlarınızı ödeyemediğiniz için icraya verildiyseniz yani icralık olduysanız, kara listeye alınırsınız ve kara listede olduğunuz için size kredi verilmez.

Ziraat Bankası

36 ay vadeli 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvuruları, ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası ve şubelerinin yanı sıra bankanın mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde üç ay gecikme ile kredi alabilirler.

Denizbank

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz ve 25000 TL'ye kadar kredi onayı alıp alamayacağınızı anında öğrenebilirsiniz. cep telefonunuzun mesaj kısmına giriniz. kredim yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik numaranızı yazmanız gerekiyor. Sonrasında ise 32 80'e gönderiniz. 25000 TL'lik kredi için onaylanıp onaylanmadığınızı 5 dakikadan az bir sürede öğreneceksiniz.