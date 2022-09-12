Son Dakika Duyuruldu: Türkiye'de Doğalgaz Depolama Kapasitesi 0 Olacak...

Türkiye'nin yeraltı doğalgaz depolama kapasitesinin bu ay 0'e ulaşması bekleniyor. Küresel arz kısıtlamaları nedeniyle, bu enerji krizi sırasında yeraltı doğal gaz depolanmalıdır. Kış kullanımını en üst düzeye çıkarılması önemlidir.

Dünyanın bir enerji kriziyle karşı karşıya kalması ve doğal gaz rezervlerinin daralmıştı. Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesinin bu ay yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi En Üst Sırada Yer Alıyor

Tuz Gölü yeraltı doğalgaz deposunun doluluk seviyesi kış aylarında maksimum seviyeye ulaştı.

Silivri Yer altı Doğalgaz Deposu Bu Ay 0'e Ulaşacak

Doğal gaz depolama kapasitesini 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarıldı. Silivri yeraltı doğal gaz depolama tesisi de bu ay 0 kapasiteye ulaşılması bekleniyor.

Sonuç olarak, Türkiye'nin iki yeraltı gaz depolama tesisi toplam 5,6 milyar metreküp doğalgaz depolayacak. Depolardaki gaz, Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin yaklaşık 'unu oluşturacaktır.

Doğalgaz Depolama Çalışmaları Yoğun Bir Şekilde Sürüyor

Tuz gölünün yer altı doğal gaz depolama kapasitesini artırılıyor. İşin tamamlanmasıyla tesisin depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe yükselecek. AA Haber'e göre Türkiye, Tuz Gölü tesisindeki kapasite artışı tamamlandığında doğalgaz tüketiminin yaklaşık %20'sini tasarruf edebilecek.

Kış Dönemine Hazırlık Bitti

Doğalgaz Danışmanlık Müdürü Gökhan Yardım, Tuz Gölü yatağında geçen yıl olduğu gibi şu anda da doğalgaz bulunduğunu belirterek, "Hesaplarıma göre Silivri yer altı doğalgaz depolama tesisi Eylül ayı başında 0 kullanıma ulaştı. Tesis geçen yıla göre çok daha iyi durumda ve kış dönemin hazır."

Doğalgaz Nasıl Bir Yakıttır?

Doğalgaz diğer yakıtlara göre daha temiz bir yakıttır. Neredeyse hiç kükürt ve organik kükürt bileşikleri içermez. Örneğin yanma sonucu kükürt içeren gazlar atmosferi kirletmez. Doğal gazın yanması kül bırakmaz veya çöplüklerde sorun çıkartmaz.

Doğalgazın Zararı Var Mı?

Doğalgaz sadece küçük miktarlarda kükürt dioksit, cıva ve partikül madde üretir. Bu nedenle, sağlık için iyi olan kömür veya petrol yakmaktan daha az kirleticidir. Yanan gaz, yanan kömür veya petrole göre birim enerji başına daha az karbondioksit üretir.