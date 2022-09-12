Son Dakika Haberi: Kimlik İle 14000 TL Ödeme Veriliyor...

Son dakika haberi kimlik İle 14.000 TL ödeme veriliyor. Uygulamaya koyulacak olan kampanyada toplam olarak 14 bin lira ödeme alınabilecek.

Son dakika yapılan bu kampanyada 14000 TL'ye kadar ödeme alacaksınız.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler kimlikleri ile beraber kefilsiz olarak 14 bin liralık kredi kullanabilecek. İhtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenler bankaların belirlemiş olduğu politikalara uygun müşteri olmaları gerekiyor. Daha önce farklı bankalardan kredi veya kredi kartı kullanılmış olsa bile kredi için onay verilecek. Şartları sağlamanız halinde kimlik ile veya online olarak kefil gerektirmeden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

İş Bankası 14.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

İşBank üzerinden 14 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, banka şubelerine giderek başvuru formunu doldurmak sureti ile başvuru yapabilirler. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler ayrıcı internet bankacılığını kullanarak da başvuru yapabilirler. Banka üzerinden 14 bin liralık krediye başvuru yapmak isteyen kişiler, İşbank uygulamasına girerek krediyi hemen kullanabilir. Krediyi kullanabilmek için kredi notunun en 1200 ve üzeri olması yeterlidir.

TEB Bankası 14.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Kimlik ile başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar ilk olarak banka üzerinden SMS yöntemi ile başvuru yapabilir. 14 bin lira tutarlı kredi için başvuru yaparak onay alabilirsiniz. Başvuruda bulunan kişilere 36 ay vade tanınırken ayrıca 3 aylık erteleme imkânı da sunuluyor. TC kimlik numarası 44 66 nolu numaraya gönderilerek krediyi hemen başvuru yapabilirisiniz.

Ziraat Bankası 14.000 TL Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isterseniz, en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Başvuru için kimlik yeterlidir. Emekli olmanız durumunda emekli maaşını banka üzerine taşımanız halinde başvuru yapabilirsiniz. Çalışan kişilerin ise çalıştıkları yerde en az 6 aylık sigorta primlerinin ödenmesi gerekir. Yeni bir işe giren kişiler ise gelir belgesi ile başvuruda bulunabilir. Kredi kullanacak olan kişiler kimlikleri ile birlikte banka şubesine gitmeleri gerekir.