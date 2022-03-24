Emekliler için geri ödemesiz yardım! 10 gün içinde başvurursanız, nakit olarak 2 bin 750 TL ödeme sağlanacak! Türkiye'nin tanınan özel bankalarından biri olan Yapı Kredi Bank, yeni dönemde çeşitli faktörler nedeniyle ürünlerine yansıyan artan faiz oranlarının ortasında yaşam mücadelesi veren emeklilere geri ödemesiz nakit yardımda bulunacağını duyurdu.

Yapı Kredi Bankası'nın resmi internet sitesinde yayınlanan ek ödeme detaylarına göre, ilgili şartları taşıyan tüm emeklilere 2 bin 750 TL nakdi yardım limiti sağlanacak.

Yapı Kredi Bankası Emeklilere Promosyonlu Ödeme Tutarı

Bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Yapı kredi Bank, 31 Mart'a kadar bankada 3 yıl kalmayı taahhüt eden ve emeklilik hesabı bulunan emekli müşterilerine değişen tutarlarda nakit yardımı yapacağını duyurdu. Maaş tutarına göre değişen promosyon ödemelerinin tutarı aşağıdaki gibidir:

-1.500 TL'den az aylık alanlar: 1.650 TL

- 1.500 TL 2.499 TL arası maaş alanlar: 2.100 TL

- 2.500 TL ve üzerinde aylığı olanlar: 2.500 TL

Yapı Kredi Bankası Promosyon Ödemeye Ek Kampanya

Yapı Kredi Bank, yeni dönemde bankaya katılan emekli müşterilerine özel promosyon ödeme kampanyasının yanında 2 yeni kampanyasını açıkladı. Buna göre, emeklilik hesabı olan ve iki adet fatura ödemesi yapan müşterilerine 100 TL, Yapı kredi kartı ile 500 TL'ye alışveriş yapanlara ise 150 TL olmak üzere toplam 250 TL ek bonus verilecek.

Yapı Kredi Bankası Promosyonuna Katılma Başvurusu

Yapı kredi Bankası tarafından geliştirilen promosyon kampanyaları ve diğer ek ödeme kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların 31 Mart'a kadar banka şubesi, mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden hesaplarını bankaya aktarmaları talimatını vermeleri gerekir.

Bankalarda Promosyon Ödemesi Neden Yapılır?

Bankada kullanılan promosyon şekli, ek ödemenin maaşa yansıtılması anlamına gelmektedir. Firma ile imzalanan sözleşmelere göre yapılan bu ödemenin tutarı bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Tüm şirketlerin bankalarla belirli maaş sözleşmeleri vardır. Örneğin sağlık ve eğitime ayrılan fonlar anlaşmanın imzalandığı bankalarda saklanıyor.

Yıllar içinde paraya yansıtılan faiz, çalışanlara ve emeklilere promosyon şeklinde yansır. Ayrıca bankalar maaş anlaşmaları karşılığında şirketlere ödeme de yapmaktadır. Bu ödeme aynı zamanda maaş promosyonunun önemli bir parçasıdır.