Son Dakika: Devletten 850 TL Okul Yardımı! Son Günler Kaçırmayın…

Devletten 850 TL Okul Yardımı! Son Günler Kaçırmayın… Okulların açılması ile birlikte başlayan okul masrafları aileleri kara kara düşündürmekte. Ailelerin bu kaygılarını gidermek adına devlet 850 TL okul yardımı uygulamasını başlattı. Maddi sıkıntı içinde olan aileler için bu fırsat kaçmaz! Okul yardımının nasıl alınacağı, nereye başvurulacağı ve ne tür belgelerin gerekli olduğu hakkında bilgiler haber detayında…

Devletin sunmuş olduğu okul yardımında son günlere doğru yaklaşıyor. Okul masraflarını gidermede bu fırsatı kaçırmayın! Başvuru için formu doldurmak gerekir. Okulların açılmasına sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan velilere müjde geldi. İlkokuldan başlamak üzere liseye hatta üniversiteye kadar eğitim alan tüm öğrencilere yardım verilecek. Yardımdan faydalanmak için başvuru yapmak gerekiyor. Devletten tüm öğrencilere sağlanacak olan 850 TL okul yardım parası için gerekli başvuru formu haberimde…

Eğitim Öğretim Faaliyetleri Pazartesi Günü Başlıyor…

Pandemi dolayısı ile sekteye uğrayan eğitim öğretim faaliyetler nihayet 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze olarak başlıyor. Koronavirüs salgınının hala devam etmesi velileri biraz kaygılandırsa da çocuklarının eğitimden yoksun kalmalarına gönülleri razı değil. Birçok kişi okulların açılmasının riskli görüşünü benimsese de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüzü eğitim kesin başlayacağını geldiği ilk günlerde belli etmişti.

Eğitim Öğretim Öncesi Alış Veriş Hızlandı

Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başlaması öğrencileri sevindirirken, aileleri maddi yönden zorluyor. Okul sıralarını arkadaşlarını özleyen öğrenciler aynı zamanda eğitim öğretim için eksiklerini alış veriş yaparak tamamlamaya çalışıyor. Fakat artan fiyatlar bu konuda aileleri maddi yönden tedirgin etmekte. Özellikle ihtiyaç sahibi öğrenciler okul ihtiyaçlarını karşılarken maddi yönden zorluklar ile karşılaşıyor. Bu durumda olan öğrencilere devletten güzel bir müjde geldi. İhtiyaç sahibi tüm öğrencilerin masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Devletten İhtiyaç Sahibi Öğrencilere 850 TL Destek

Ekonomik yönden güçlük yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler devlet tarafından destekleniyor. 850 TL tutarında okul yardımı yapılarak rahat nefes almalarını sağlıyor. Ailelerin okul öncesi nakit para desteğinden faydalanmak isterlerse e devlet üzerinden giriş yapılarak bu imkândan faydalanabilir. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı, dolayısı ile velilerin ellerini çabuk tutmaları önemlidir.