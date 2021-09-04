Masumlar Apartmanı Oyuncu Kadrosunda Değişiklik!

Geçtiğimiz sezonda yayın hayatına başlayan ve her yeni bölümü ile ilgileri üzerine toplayan Masumlar Apartmanı dizisi hakkında önemli bir iddia ortaya atılmış ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan ünlü oyuncunun ekibe veda ettiği bilgisi hakkında yazılar yazılmış ve seyirci kitlesi konu hakkında araştırma yapmaya başlamıştı.

Edinilen son bilgilere göre ayrılık iddiası asparagas çıktı ve Ezgi Mola konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Ekranların sevilen oyuncusu Ezgi Mola, dizide her şeyin yolunda olduğu şekilde ifadeler kullanarak ekibe veda eden bir oyuncunun bulunduğu şekilde çıkan iddiaları da yalanlamış oldu.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, herkes hakkında benzer iddiaların ortaya atıldığına göndermede bulundu ve bu şekilde çıkan söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Başarılı oyuncu, Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesinin ekibinin set çalışmalarına başladığını anlatırken kendisi hakkında da konuşmayı ihmal etmedi. Ekibe kısa bir süre içerisinde kendisinin de dahil olacağını ifade eden ünlü oyuncu Ezgi Mola, TRT 1 dizisi için sete çıkacağı şeklinde yazılan haberleri doğruladı.

Kanal, sevilen dizi Masumlar Apartmanı hakkında önemli açıklamalar gerçekleşti ve 2. sezonun 14 Eylül tarihinde başlayacağını bildirdi. Başarılı oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmış ve ünlü ismin sağlık durumu merak edilmişti. Kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Enis Arıkan ile aynı yerden virüsü kattığını ifade eden başarılı oyuncu Ezgi Mola, merak edilenlere yanıt vermiş ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söylemişti.

Aynı dönemde arkadaşı Enis Arıkan'ın da koronavirüse yakalandığını söyleyen ünlü oyuncu Ezgi Mola, koronavirüsü hafif atlattığını açıklamış ve tekrardan sevenlerine müjde vermişti. Başarılı oyuncu Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesinin setine çıkmak için gün sayıyor ve heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.