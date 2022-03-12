Son Dakika: Devletin Desteği İle Hem Ziraat Bankası Hem de Vakıfbank 30.000 TL Nakit Verecek! Düşük Faizli Olacak. Ülkemizde hizmet veren kamu bankalarından olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın devlet desteği ile yapmış olduğu bu ihtiyaç kredisi ile ihtiyacınıza göre 30 bin TL'ye kadar olan krediden faydalanabilirsiniz.

Sadece kimlik kartınızı kullanarak bu krediyi almak mümkün, yalnız bu krediyi almak için ya sigortalı işte çalışıyor olmanız yada emekli olmanız gerekmektedir ve bankaların şartlarını sağladığınız takdirde en kısa sürede başvuru yapabilirsiniz ve en kısa sürede onay mesajı alabilirsiniz.

Bu kredilerin ödeme seçenekleri 36 aya parçalı olarak ödeme yapabilirsiniz. kredi 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen seçenekleri ile kredi alabilirsiniz ve kredinin ödenmesi geldiğinde ilk ödemenin ardından 3 ay ( 90 gün) ödeme ertelemesi yapabilirsiniz.

Kredi şartları nelerdir?

Devlet destekli olan bu krediyi Vakıfbank ve/ veya Ziraat Bankasından gerekli şartları ( sigortalı olarak çalışan olmak, emekli olmak,gibi) sağladığınız takdirde 10 Bin TL ile 30 bin TL arasında değişen seçenekleri ile ihtiyaç kredisi almak mümkün, krediyi almak için bankanın şubesine ( bulunduğunuz ilçede bulunan şubesi) giderek yada bankanın mobil uygulamasını da kullanarak kredi başvurusunu yapabilirsiniz, gerekli şartları sağladığınız takdirde en kısa sürede tarafınıza ( size) geri dönüş olacak ve bilgilendirme ve güvenlik açısından ( krediyi sizin alıp almadığınız konusunda) emin olunacaktır. Kredinin ödenmesi başladığında da ilk ay ödemesinden sonra istenildiği takdirde ödeme 3 ay ( 90 gün) erteleme hakkına sahip olursunuz.