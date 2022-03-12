Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali: 17. Günden İtibaren Önemli Olaylar Listesi
Rusya-Ukrayna savaşı 17. gününe girerken, ana gelişmelere bir göz atıyoruz.
Güncel 12.03.2022 - 17:46 12.03.2022 - 17:48 Aslı Kılıç
Mücadele ve tahliye çabaları
- Ukrayna'nın iki bölgesinin valileri, Kiev ve Donetsk, Ukrayna'nın insanları tahliye etmeye ve insani koridorlardan yardım getirmeye çalıştığı bölgelerde Rus saldırılarının devam ettiğini söylüyor.
Mariupol'da yağma
- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, kuşatma altında bulunan güneydeki Mariupol kentinde mahsur kalan insanların çaresiz olduğunu belirterek, "kentte ne kadar az temel malzeme kaldığı konusunda siviller arasında yağma ve şiddetli çatışmalar yaşandığına dair haberler olduğunu" da sözlerine ekledi.
Zelenskyy: Ukrayna 'dönüm noktasında'
- Ukrayna cumhurbaşkanı, ülkesinin Rusya ile savaşta "stratejik bir dönüm noktasına ulaştığını" söyledi. Volodymyr Zelenskyy Kiev'den video aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Topraklarımızı hala kaç gün serbest bırakmaya ihtiyacımız olacağını söylemek imkansız, ancak bunu yapacağımızı söylemek mümkün." dedi. "Zaten hedefimize, zaferimize doğru ilerliyoruz."
Mariupol'de 'insani felaket'
- Ukraynalı yetkililer, Rus güçleri tarafından kuşatılan ve gıda ve ilaç teslimatları kesilen Mariupol'de insani bir felaket olduğu konusunda uyarıyor. Erzak getirme ve sivilleri Mariupol'den tahliye etme girişimleri, amansız Rus ateşi nedeniyle iptal edilirken, Moskova Ukraynalıları ateşkesleri ihlal etmekle suçluyor. Mariupol'un belediye başkanı, 12 gün süren saldırıda 1500'den fazla kişinin öldüğünü söyledi.
Ukrayna: Rus güçleri Mariupol'deki camiyi bombaladı
- Ukrayna dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Mariupol'da aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 80'den fazla yetişkin ve çocuğun sığındığı bir camiyi bombaladığı belirtildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı yazmıyor. Moskova, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı operasyonda sivil bölgeleri hedef alarak reddetti.
YouTube, Rus devlet medyasına erişimi engelliyor
- YouTube'un, iyi belgelenmiş "şiddet olaylarını" reddeden, en aza indiren veya önemsiz hale getiren içeriği yasaklayan bir politikaya işaret ederek, Rus devlet destekli medyayla ilişkili kanallara dünya çapında erişimi engellediğini söylüyor. Dünyanın en çok kullanılan video akışı hizmeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin artık şiddet olayları politikasına girdiğini ve ihlal eden materyallerin kaldırılacağını söylüyor.
Yaptırımlar uzay istasyonunu tehdit ediyor: Roscosmos
- Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çökmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, cezai tedbirlerin kaldırılması çağrısında bulundu. Ajansa göre, yaptırımlar ISS'ye hizmet veren Rus gemilerinin çalışmasını sekteye uğratabilir.
Rus medya yasası bilgi 'karartma' anlamına gelir
- Birleşmiş Milletler bağımsız uzmanları, Moskova'ya bağımsız gazeteciliği çökertmek için daha güçlü yetkiler veren bir Rus yasasının Rusya'yı Ukrayna'daki savaş konusunda "tam bir bilgi kesintisi" altına soktuğini söylüyor. Moskova, Facebook ve diğer web sitelerini engelledi ve ordu hakkında kasıtlı olarak "sahte" haberler yaydığı için 15 yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa çıkardı.