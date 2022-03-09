Son Dakika: Devlet Destekli Ödemeler PTT Üzerinden 5.878 TL Olarak Veriliyor!

PTT vatandaşın ihtiyaçlarını giderebilmesine yönelik devlet destekli olacak şekilde herkese 5.878 TL tutarında ödeme yapmaya başladı. PTT ile başlatılan özel kampanya hakkındaki detaylı bilgiler ise haberin devamında yer almaktadır.

PTT’den vatandaşın cebini rahatlatacak beklenen haber son dakika olarak açıklandı. PTT üzerinden başvuru yapacak olan herkese 5.878 TL tutarında bir ödeme devlet destekli olarak yapılacaktır. Vatandaşların başvuruları olumlu olarak sonuçlandıktan sonra yine PTT üzerinden herhangi bir bekleme süreci olmadan bu paralar alınabilecektir.

Son dönemlerde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeni ile Vatandaşı rahatlatabilmek adına hem devlet destekli olarak hem de özel bankalarda önemli kredi kampanyaları ve nakit ödemeler düzenlenmektedir. Son günlerde bu kampanyaları bir yenisi daha eklenerek PTT bir ilke imza attı. PTT üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlara özel olarak kredi notu düşük olan kişiler da dahil olmak üzere kolay bir biçimde ödeme yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu durumda PTT şubesi üzerinden ya da SMS hizmeti ile ihtiyaç kredisine başvuru yapan vatandaşlar başvurularından onay almaları halinde bekleme olmadan bu ödemeyi hemen hesabına alabilecektir.

Kampanyalı olarak vatandaşa sunulan bu kredi ihtiyaç kredisi olarak kullanıldığı için bu krediye başvuru yapabilecek kişilerin emekli, sigortalı olarak çalışan ya da memur olarak çalışmakta olan kişilere tanımlanmaktadır. Bu kampanya acil olarak nakit ihtiyacı yaşayan kişilerin kolayca nakit sıkıntısını giderebilmek adına özel olarak düzenlenen bir kredi kampanyasıdır.

PTT’nin sunduğu özel kampanyalı kredi işlemleri vatandaşın kolayca katılabileceği şekilde düzenlenmektedir. Bahse konu olan bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler diledikleri zaman başvurularını Aktif Bank aracılığı ile öğrenerek istedikleri zaman istedikleri yerde bu krediyi banka hesaplarına aktarabileceklerdir.

Başvuru İçin Gerekli İşlemler

Nakit ihtiyacı yaşayan ve bu ihtiyaca çözüm arayan vatandaşlar, kampanyalı krediye başvuru yapabilmek için PTT şubelerine gidebilirler. Şubeye gitmeden işlem yapmak isteyen kişiler ise 3050 numarasına SMS göndererek bu şekilde de kredileri nakit ödemeye başvurabilirler. Bu şekilde de yapılacak olan başvuru işlemi sonunda çok kısa bir süre içinde dönüş yapılarak başvuru hakkında bilgi iletilecektir. Başvurunun onaylanması halinde ise bekleme olmadan kişinin hesabına kredi miktarı aktarılacaktır.