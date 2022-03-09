Son Dakika: Saat 11.00'den Sonra Banka Hesaplarına Yatacak!

Son dakika açıklaması olarak yayınlanan bankalarda hesabı olan emekliler gün içinde banka hesaplarını kontrol etmelidir. Kendilerini müjdeli bir haber bekliyor olabilir.

Vakıfbank, Halkbank ve de ziraat bankası üzerinden emeklilere özel olarak başlatılan bu eşsiz kampanyada emekli maaşını alan vatandaşların, daha önce bu kampanyaya başvuru yapmayan kişilerin şimdi başvuru yapması halinde alacakları promosyon ödemeleri banka hesaplarına yatmaya başlamaktadır.

Emekli vatandaşlar, ülke ekonomisinde geçim derdi oldukça zor olan bir kesimdir. Bu noktada gerek devlet destekleri gerekse de bankaların başlattığı kampanyalı başvurular emeklilerin nakit ihtiyaçlarına karşılık rahatlık sağlamaktadır. SGK üzerinden vatandaşların alabilecekleri emekli promosyonlar ödemeleri banka hesaplarına yatmaya başladı. Bu konuda emeklilerin gün içinde banka hesaplarını sık sık kontrol etmesi müjdesi verilmiştir. 750 TL’ye kadar olan promosyon ödemeleri de emekli maaşının taşınma işlemi ile ödenmektedir. Maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank ya da Halkbank'a taşıma işlemi yapan emekli vatandaşlar, emekli maaşları sayesinde 3 yıl boyunca taahhüt vermeleri ile beraber 750 TL tutarında emekli promosyon ödemesini hemen hesaplarına alacaktır.

Emekli maaşına bankaya taşıma işlemini gerçekleştiren emekliler alacakları promosyon ödemelerinde emekli maaş tutarları baz alınarak bu ödemeleri banka hesaplarına alabileceklerdir. Buna göre 2500 TL ve üstünde emekli maaşı alan kişiler 750 TL civarında bir emekli promosyonu ödemesini alabilecektir. Emekli maaşı 2500 TL’nin altında olan ve dul ve yetim aylığı alan kişiler ise maaş taşıma işlemini gerçekleştirdikten ve sözleşme imzaladıktan sonra ise 625 TL tutarında bir ödemeyi banka hesaplarına alabilecektir. Maaş taşıma işlemlerini yapabilmek için ise Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank mobil uygulamaları, internet sitesi üzerinden de başvurular yapılabilmektedir.

Emekli kişilere yönelik emekli maaşı promosyon ödemesinin yanında yine bu bankalar üzerinden emekli maaş alan kişilere özel olarak 100.000 TL’ye kadar özel limitli tüketici kredisi başvuru imkanı da bulunmaktadır. Yine emekliye özel olarak 24 ay vade seçeneği ile verilebilecek olan bu krediler aynı zamanda borç kapatma kredisi olarak da bilinmektedir. Bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine başvuru ile başvurabilir ya da bankaların internet sitesinden detaylı bilgi alabilirler.