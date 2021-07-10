Son Dakika Destek Haberi! Emekli Olanlara Sadece Kimlikli, Kimliksiz 100 Bin TL’ye Kadar Nakit İmkanı Başladı, Şart Yok

Son Dakika: Emekli olanlara kimlikle kredi kampanyası başladı. Sadece emekli olan kişiler bu Kredi kampanyasından faydalanabiliyor. Kredi notunuz düşük olsa bile emekli olmanız durumunda bu krediyi kullanabilirsiniz. Emekliye kredi veren bankalar bu kredileri 100.000 TL olarak limitle müşterilere sunulmaktadır. Alacağınız kredilerde 36 ay vade yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra da ilk 3 ay taksit ödemenizi erteleyerek kullanabilirsiniz.

Emekli olan kişiler kimlikli kredi başvurusu yapmak için o bankadan maaş alması şartı vardır. Ayrıca bankalardan icralık bir durumun olmaması durumunda kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Sizlere vereceğimiz bankalar üzerinden sadece alabileceğiniz kredi limiti 100.000 TL'ye kadar olacaktır. Ayrıca diğer bankalarda kredi borçlarınız varsa bu kredi üzerinden de borçlarınızı kapatarak rahat bir nefes alabilirsiniz. Şimdi dilerseniz emekliye kimlikle kredi kampanyası yapan bankalar hangileridir, bunun hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Şekerbank 100.000 TL emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Şekerbank üzerinden 100.000 TL ye kadar emekli kredisi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubesine giderek bu kredi için bilgi alabilirler.

100.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişi kredi notu düşük olsa bile bu krediyi hızlı bir şekilde kullanabilir. Kredi kullanımı sonrasında banka sizleri hemen ne kadar onay alacağınızı söyler. Diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını da bu 100.000 TL kullanılacak olan kredi içinde ödenecektir. Şekerbank emekli kredisi 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kullanılmaktadır. Banka şubelerinden yapacağınız kredi başvurusu 1 iş günü içerisinde sonuç alır.

Garanti Bankası emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden de 100.000 TL ye kadar emekli kredisi kullanabiliyorsunuz. Bu banka müşterisi olan kişilere düşük faizi oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi veriyor. Garanti Bankası müşterisi olmanız durumunda size en yakın banka şubesine giderek veya bankanın internet bankacılığını kullanarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Garanti Bankası emekli kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere 36 ay vadeye kadar bu krediyi bölme imkanı verecektir. İlk taksit ödemenizde de 3 ay erteleme yaparak bu krediyi kullanabiliyorsunuz. Garanti Bankası üzerinden 100 bin TL kredi kullandığınızda sizin kredi notunuza göre faiz oranı da uygulanır.

İş Bankası 100.000 TL emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası şubelerine giderek kimliğiniz ile birlikte emekli kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 100.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda 36 ay vadeye kadar bu krediyi kullanabiliyorsunuz. Size en yakın banka şubesine kimliğiniz ile beraber gittiğinizde maaş taşımanızı yapmak istediğinizi banka personeline söyleyerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kredi başvurusunda bulunduktan sonra hemen sizlere ne kadar onay verildiği söylenir. İş Bankası diğer bankalarda olan borçlarınızdan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarınızı da bu vereceği kredi içinden kesecektir. Konut kredisi ve taşıt kredisi borcunuz varsa bu kredi için de kesilmez. Bankadan kredi kullanan kişiler ve maaş taşıması yapan kişiler emekli promosyonlarında hızlı bir şekilde alabilirler. 1500 TL'ye kadar İş Bankası emekli promosyonu vermektedir.