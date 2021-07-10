Son Dakika- Kredi almak isteyenlere müjdeli haber geldi. Meclisten Yapılan Açıklama İle Birlikte, Resmen Duyuruldu, Banka Borçları Hemen Kapatılacak 100.000 TL Ödenecek. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak destek verilecek.

Bankalardan yeni döneme özel borç transfer kredisi kampanyası başladı. Tüm banka borçlarımızı ödeyemiyorsanız, ihtiyaç kredisi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı borcunuz varsa ve bunları ödemekte zorlanıyorsanız tek bir bankada ödemek isteyenler için bankalar borç kapatma kredisi kampanyası başlatmıştır. Sizlerde bu bankalar üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve tek bir bankaya ödeme kolaylığını sağlayabilirsiniz.

Ülkemizdeki bankaların bir çoğu ihtiyaç kredileri kampanyaları ile birlikte borç kapatma kredisi kampanyaları da yapmaktadırlar. Sizlerde bu bankalardan kredi başvurusu yaparak banka borçlarınızı tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Kredi kartı ve kredi borçlarını da sürekli olarak gecikmeler yaşıyorsanız ve bunları ödeyebilecek bir gücünüz yoksa tek bir kredi ile hem aylık olarak düşük limitlerle ödeme yaparsınız hem de banka sicilinizi bozmadan bu ödemelerden kurtulursunuz.

Bankalar borç kapatma kredisi olarak 100.000 TL ye kadar işlem yapıyor. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerin başvurularını banka şubelerinden şahsen yapmanız gerekmektedir. Şimdi sizlere hangi bankalardan bu kredileri alabilirsiniz, bunun hakkında bilgiler verelim.

Akbank borç kapatma kredisi başvurusu

Özel bankalardan birisi olan Akbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yaparak 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Size özel olarak verilecek bu kredi kampanyasında 100.000 TL'ye kadar işlem yapılıyor.

Size en yakın Akbank şubesine giderek kredi başvurunuzu manuel olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Kredi başvurusu sonrasında banka sizin tüm banka kredi kartı ve kredi borçlarımızı hesaplayacak ve buna göre kredinizi onaylayacaktır. Onay aldıktan sonra tüm banka hesaplarına gönderilen para kadar kredi tutarı işlem yaparsınız. Üzerine herhangi bir ihtiyaç kredisi kullanmanız mümkün değildir.

Akbank borç kapatma kredisi alacak kişiler ayrıca 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredi kullanabiliyor.

Şekerbank borç kapatma kredisi başvurusu

Şekerbank 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi veriyor. Emekli olan ve sigortalı olarak en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışan kişilerin Şeker Bank şubelerine giderek kredi notu düşük olması durumunda bile kredi kullanabilecekleri söyleyebiliriz. Şekerbank tüm bankadaki olan kredi kartı ve kredi borçlarınızı toplayarak tek bir banka kredisi adı altında işlem yapacaktır. Onay almanız durumunda 36 ay vadeye kadar o günkü faiz oranlarından yararlanırsınız.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi başvurusu

Kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden de düşük faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeye kadar borç transferi kredisi başvurusu yapmanız mümkündür. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gitmeniz gerekiyor. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bankaya taşımaları durumunda çalışan kişilerin de en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olmaları durumunda kredi onayı alabileceklerini söyleyebiliriz. Kredi sonucu olumlu olan kişiler aynı gün içerisinde tüm bankadaki borçlarını kapatırlar. Bu bankadaki kapattığınız borçlardan sonra ilk taksit ödemenizi de 3 ay ertelemeli olarak Ziraat Bankası üzerinden yapabilirsiniz.