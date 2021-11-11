Son Dakika Denizbank Duyuru Yaptı: 36.000 TL 36 ay vadeli kredi kampanyası başladı

Denizbank 36.000 TL 36 ay vadeli kredi kampanyası başladı. Sizlerde bu bankadan 3 yıl geri ödemeli 36.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır, bankanın verdiği kredilerde başvuru şartları nelerdir, sizlere bu konu hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

Denizbank ülkemizde kredi veren bankalardan birisidir. Bu banka sürekli olarak ve özellikle ihtiyaç kredilerinde güncel kampanyalar yapmaktadır. Sizlerde bu kampanyalardan yararlanarak ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Bankanın 2021 yılında yaptığı bir diğer kampanya ise 36.000 TL 36 ay vadeli kredi kampanyasıdır. Bu krediyi alabilmeniz için banka kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması yeterlidir. Eğer bir bankada sıkıntınız yoksa, gecikmeniz yoksa banka size onay verecek ve onay verdiği gün kredinizi kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Sizde bu yöntemler ile hemen ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi sonucu 5 dakika içinde size verilir ve onay alamazsanız olumsuz olarak mesaj gelecektir. Şimdi dilerseniz bankanın kredi başvuru aşamaları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Denizbank 36.000 TL Kredi Başvurusu İnternetten Nasıl Yapılır?

Kredi başvuru şartlarına uygun olduğunu düşünen kişilerin 36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapacakları yöntemlerden birisi internet sitesidir. www.denizbank.com.tr adresine girerek ana sayfada bulunan ihtiyaç kredisi formunu doldurup kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Tc kimlik numaranız ile cep telefonunuzu yazdıktan sonra banka hemen size 36.000 TL krediyi verecektir. Kredi başvurusu onay alan müşteriler bu kredileri kimlikleri ile birlikte en yakın banka şubesinden kullanabilirler. Eğer bir sigortanız yoksa da kesin onay alırsanız bu krediyi kullanabileceksiniz. Bu yüzden kredi sicilinizin önemi büyüktür. Kredi sicili ve kredi notu yüksek olan kişiler gelir belgesiz olarak onay alabilmektedirler.

Denizbank 36.000 TL SMS Kredi Başvurusu

Eğer internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapamadıysanız bu bankanın en çok kullanılan yöntemi olan SMS kredi başvurusu ile hemen kredinizin ne kadar onay aldığınız görebilirsiniz. Denizbank 36.000 TL kredi başvurusu için banka cep telefonunuzdan bir mesaj atmanızı isteyecektir. Bunun için cep telefonunun mesaj kısmına geldikten sonra KREDİM yazıp boşluk bırakın TC KİMLİK numaranızı yazın ve 3280’e gönderin.

Banka kredi başvurunuz yapılmıştır. Siz bu mesajı attıktan sonra bir mesaj gelecektir. Bu mesaj kredi başvurusu yaptığınıza dair bir mesaj olacaktır. O mesajdan sonra 2-3 dakika içinde kredi sonucu mesajı gelir. Eğer kredi onayı alındıysa bir rakam ile sizi banka şubelerine beklediklerini söylerler.

O onaylanan tutar kadar paranızı en yakın Denizbank şubesinden 45 gün içinde çekmeniz gerekiyor. 45 gün sonra kredi iptali olur ve bir daha ihtiyacınız olduğunda tekrardan kredi başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Denizbank bu kredilerde sadece ihtiyaç kredisi için müşterilerine destek vermektedir. 0 850 222 0 900 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak kredi başvurusu ve kredi başvuru sonucu öğrenme işlemlerini yapabilir, krediler hakkında aklınızda kalan tüm soruları sorabilirsiniz.