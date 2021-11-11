CepteTEB 30.000 TL Kolay Kredi Kampanyasına başladı. İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler 30.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi için nasıl başvuru yapabilirler? Kredi başvurusu ve kredi başvuru şartları ile ilgili bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

CepteTEB bankası, TEB bankasının kurduğu ve sadece dijital olarak hizmet veren bir bankadır. Bu bankadan yapacağınız tüm işlemler, online olarak yapılmaktadır. Banka şubesiz olduğu için, uygun faiz oranları ve alacağınız tüm bankacılık hizmet ürünlerinde de masrafsız olarak işlem yapacaksınız. Bankanın en çok tercih edilen kampanyalarından birisi de ihtiyaç kredisi kampanyasıdır. Banka ihtiyaç kredisi olarak aynı gün içinde 30.000 TL’ye kadar kredi onayı vermektedir. Kredi onayı verdiği zaman, bankaların şartlarına uygun olan müşteriler şubelere gitmeden onaylanan kredilerini hesaplarına atabilirler. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler bu bankada hesabı olmasa da kredi başvurusu yapabiliyorlar. Yalnız bu durumda aynı gün içinde kredi kullanamazsınız. Çünkü banka yetkilisi adresinize gelecek ve bu durumdan sonra krediniz kullandırılacaktır.

Cepte TEB 30.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Kredi başvurusu yapacağınız zaman, bankanın internet sitesinden veya bu bankada hesabınız varsa mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka kredi başvurusu yaptığınızda TEB kredi politikalarına göre değerlendirilecek ve hemen krediniz kullandırılacaktır. Onay alan müşteriler online olarak alacakları bu kredilerde 36 ay vadeye kadar vade yapma imkanından da faydalanacaklardır.

Eğer bu bankanın müşterisi değilseniz, banka sitesi üzerinden yaptığınız başvuru onay alırsa, müşteri temsilcisi adresinize gelecek ve ilk olarak size hesap açacaktır. Bu bankanın müşterisi olduktan sonra da aynı dakika içinde onaylanan kredinizi hesaba atacaktır. Bu şekilde de 1-2 gün içinde kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşterilerin kredi onayı alacağını söylemek istiyoruz.

Cepte TEB Haricinde Kolay Kredi Veren Bankalar

Bu banka gibi ülkemizde birden fazla banka da kredi imkanı vermektedir. Kolay kredi alabilmeniz için cepte TEB gibi online bankacılık yapan Enpara.com bankası da aynı şekilde müşterilerine masrafsız kredi kullandırmaktadır. 50.000 TL’ye kadar verilen bu kredilerde 36 ay vadeye kadar kredi onayı alabilirsiniz. Finansbank ortaklığında kurulan enpara.com bankası da cepte teb bankası gibi sadece ihtiyaç kredisi vermektedir.

Kolay kredi alacağınız bir diğer banka ise Garanti BBVA bankasıdır. 3 aylık sigortanız varsa ve kredi notunuz uygunsa banka şubesine kimliğinizle giderek hemen kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz. 100.000 TL’ye kadar anında kredi imkanı verilmektedir. Garanti BBVA üzerinden ihtiyaç kredisi harici diğer tüm kredi çeşitlerine başvurunuzu yapabilirsiniz.

Son olarak kolay onay alacağınız bir banka ise QNB Finansbank’tır. Bu bankadan kredi başvurusu yapacak olan müşteriler TC KİMLİK numarasını 5030’a mesaj atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirler. Bu şekilde kredi sonucunuzda hemen mesaj olarak size gelir. Onay alırsanız, onay aldığınız tutar kadar krediyi en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz.