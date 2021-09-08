Son Dakika: Dakikada 5.000 TL 10.000 TL Kredi Veriliyor…

Yapı Kredi Bankası'nın vatandaşlara sunmuş olduğu bu kredi kampanyası ve başvuru ile ilgili detaylar… Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu duyuru ile kredi kampanyasını resmen başlattı. Banka tarafından yapılan duyuru ile her 5 dakikada bir 5.000 TL ve her 10 dakikada bir 10.000 TL tutarlı kredilere onay veriyor. Bu kredilerden faydalanmak için başvuru yapan kişiler uygun faizlerle kredi kullanabilecek. Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan ihtiyaç kredisin kullanmak isteyenler belli şartları yerine getirdiklerinde anında kredi kullanabilecektir. Kredi notu yüksek olan vatandaşlar daha düşük faiz oranı ile kredi onayı alabilecektir.

5 dakikada bir 5.000 TL 10 dakikada bir 10.000 TL kredi

Nakit ihtiyacını karşılamak için, ihtiyaç kredisi başvurusu yapanlar, Yapı Kredi Bankası’nın belirttiği şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Banka kredi notu en az 1200 ve üstü olması şart. Diğer bir husus ise önceden bankalardan kredi veya kredi kartı kullanılması gerekir. Bununla birlikte kredi kullanan vatandaşlar kredi ödemelerini düzenli yapmaları şartını göz önünde bulundurmaları şarttır.

SMS ile Kredi Onayı

Başvuru yapan kişilere sms ile hemen onay verilmektedir. Sms ile kredi başvurusu yapmak için 5.000 TL ye kadar onay almak isteyen kişilere 5 dakika içinde onay mesajı gelmektedir.

Bankanın internet sitesi kullanılarak veya ATM kullanılmak şartı ile kredi başvurusu yapıldığında, başvuru sonucu 10 dakika içinde gerçekleşerek, cep telefona bilgi gelecektir.

Başvuruları onaylanan kişiler, banka şubelerinden kredilerini alabilirler. Bunun yanı sıra bankada hesabı olan kişiler internet bankacılığı ile başvuru yapmaları halinde kredi onay hemen gerçekleşir. İhtiyaç kredilerinde emekli olan, çalışan esnaf ve devlet memuru olan herkes faydalanacaktır.

Kredi başvurusu nasıl yapılmalı?

Sunulmuş olan kredi imkanlarından faydalanmak isteyenler belli şartları karşıladıklarında hem onay alabilecektir. Belirtilen şartlara uygun olan müşteriler SMS ile kredi başvurusu yapabilir. Başvurunun ardından kredi onayı SMS olarak geri bildirim olarak gelir. Başvurular ile ilgili detaylı bilgileri bankaların resmi internet sitelerinden istediğiniz zaman öğrenebilirsiniz. Bankalardan kredi başvurusu yaptığınızda hemen onay alabilir, onaylanan kredinizi de hemen hesaba atabilirsiniz.