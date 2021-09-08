Ev Hanımlarına Son Dakika Ödemesi, Bu Sabah 10.000 TL Başladı

Ev hanımlarına 10.000 TL'ye kadar nakit imkanı verilecek. Ev hanımı olan kişilere 10.000 TL'ye kadar nakit imkanı bugün itibariyle başlıyor. Sizlerde eğer ev hanımıysanız ve bankalardan bir kredi notunuz varsa 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Birden fazla bankadan yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte 10.000 TL'ye kadar kredi alacak olan ev hanımları ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapabilecekler.

Denizbank 10.000 TL ev hanımlarına kredi

Denizbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar ev hanımlarına kredi kampanyası başladı. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde banka ilk taksit ödemelerini 90 gün erteliyor. Ev kadını olan kişilerin kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda kredi onayı alabilecekler. Başvuru yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmından kredim yazıp boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına gönderin. Bu şekilde mesaj atarak 10.000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

İş Bankası 10.000 TL ev hanımlarına kredi

Ev hanımı olan ve 10.000 TL'ye kadar nakit imkanından faydalanmak isteyen kişiler İş Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar hemen onay alabiliyorlar. 10.000 TL kredi kullanabilmeniz için İş Bankası hesabınızın olması ve internet bankacılığı şifresi alarak İşCep uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir. İş Bankası 10.000 TL ye kadar ev hanımlarına kredi kampanyası başlatmıştır. Sizlerde bu şekilde kredinizi kullanabilirsiniz.

36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemebu banka tarafından da yapılmaktadır. Daha yüksek limitler de kredi kullanabilmeniz için banka kredi notunu da yüksek olması gerekiyor.

Finansbank 10 bin TL ev hanımlarına kredi

Finansbank üzerinden de ev hanımı olan kişilere 10.000 TL'ye kadar kredi kampanyası başladı. Finansbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte Finansbank üzerinden ev hanımı olan kişilere 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek. Kredi kullanmak isteyen kişiler ev hanımı olmaları durumunda 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilecekler. QNB Finansbank yapmış olduğu kampanyada Kredi başvurularını SMS ile alacak. TC. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. QNB Finansbank 10.000 TL'ye kadar kullanılacak kredilerde düşük faiz oranları ile işlem yapacak ve kişilerin Kredi notuna göre onay verecek. Bankanın faiz oranlarını ve güncel kredi kampanyalarını da bankanın resmi internet sitesi olan qnbfinansbank.com.tr adresinden öğrenebileceksiniz.