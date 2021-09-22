Son Dakika: Daha Önce Kredi Onayı Alamayanlara 7500 TL Ödeme, 2 Banka Birleşti

Son dakika haberi ile birlikte daha önce bankalar üzerinden kredi kullanamayan kişilere 7.500 TL'ye kadar kısa süre ile kredi onayı verileceği duyuruldu.Son dakika haberi ile birlikte daha önce kredi onayı alamayanlar 7500 TL başvurusu yaparak hemen onay alabilecek ve bu onaylık tutarı 36 ay vadeye kadar görebilecektir. 7500 TL ve üzerinde işlem yapacak olan kişiler de aynı şekilde kredi başvurusu yaparak onay almaları durumunda yüksek limitli krediler de kullanabilirler. 7500 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için kredi notunuz düşük olması durumunda kredi verecek 2b anka Kendi resmi internet sitesinden duyuru paylaştı.

Aktifbank'tan 7500 TL ödeme...

Aktifbank üzerinden 7.500 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapabilirsiniz. Aktifbank yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte 7.500 TL'ye kadar hızlı bir şekilde banka kredi ödemesi vermektedir. Aktifbank 7500 TL hızlı bir şekilde kredi ödemesi verirken 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak sizlere işlem yapmaktadır. Aktifbank üzerinden 7.500 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi ödemesi alacak olan kişiler SMS atarak hemen bu kredilerden ne kadar kredi onayı alacaklarını görebilirler. Sms ile aktif bank kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler cep telefonları da mesaj kısmından 3050 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numaralarını yazıp gönderebilirler. 3050 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonucunu verecek ve onaylanan tutarın ne kadar olduğunu gösterecektir.

Garanti Bankası 7.500 TL ödeme...

Garanti Bankası üzerinden hesabı olan müşteriler 7500 TL ödeme için banka şubelerine gitmeden işlem yapabilecek. Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilecek ve 7.500 TL'ye kadar hemen kredi onayı alabileceksiniz. 7500 tl ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredilerden yararlanabilecektir. 7500 tl ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda 90 günlük sigorta primlerinin yatmış olması gerekiyor.

Garanti Bankası ve Aktifbank haricinde Denizbank Ziraat Bankası VakıfBank İş Bankası fibabanka ve Finansbank gibi bankalardan da ihtiyaç kredisi başvurunuzu yaparak hızlı bir şekilde Kredi kullanabilirsiniz.