Ziraat Bankası Sabah Yayınladı: 0.59 Faizli Maaşınızın 10 Katı Kredi Dönemi Başladı

Ziraat Bankası 0.59 faiz oranı ile maaşınızın 10 katına kadar kredi verecek. Ziraat Bankası bugün yapmış olduğu duyuru ile birlikte maaşınızın 10 katına kadar 0.59 faiz oranı ile kredi almak istiyorsanız bazı şartları da sizlerden isteyecek. Maaşınızın 10 katına kadar kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisinde daha önce bu banka üzerinden kredi almış ve bu kredileri düzenli olarak ödemiş olan müşteriler kredilerden yararlanabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden sigortalı olarak çalışan veya emekli olan kişiler Bu kredileri aynı gün içerisinde başvuru yaparak yine aynı gün içerisinde hesaplarına aktarabilecekler. Ziraat Bankası üzerinden 3000 TL maaş alan bir kişi 30 bin TL'ye kadar aynı gün içerisinde 0.59 faiz oranı ile kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası maaşın 10 katına kadar kredi kampanyası şartları nelerdir?

Ziraat Bankası üzerinden maaşımızın 10 katına kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Ziraat Bankası yapmış olduğu duyuru ile birlikte maaşınızın 10 katına kadar hızlı bir şekilde sizlere ihtiyaç kredisi verirken sizin de banka kredi sicilinizin temiz olmasını isteyecek.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda daha önce bu bankadan kredi kullanmış ve emekli maaşı da Ziraat Bankası üzerinden olması şartı vardır. Ziraat bankası'na yeni maaş taşıması yaptıysanız 0.59 faiz oranları ile kredi kullanamayacaksınız. 0.59 faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişinin sigortalı olarak işyerinde çalışıyor olması durumunda 12 aydır aynı işyerinde sigortalarının yatmış olması da gerekiyor. Belirtilen bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Ziraat bankası'ndan maaşınızın 10 katına kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

0.59 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsa en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedir. Ziraat Bankası şubelerine gidecek zamanı olmayan müşteriler ise bankanın resmi internet sitesine girerek buradan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak Kredi başvurusunda bulunabilecektir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra vermiş olduğunuz cep telefonuna krediniz hakkında bilgiler verilmektedir. internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu onay alırsa en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek Kredi kullanımı gerçekleştireceksiniz.