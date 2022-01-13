Son Dakika: Cumhurbaşkanı Müjdeyi Gece Verdi! Emekli Çalışan Memur Ev Hanımı Herkes Faydalanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte vatandaşlar nakit almak istiyorlarsa bankadan hızlı bir şekilde Artık kredi başvurusunda bulunabilecek. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanya ile birlikte vatandaşlar hızlı bir şekilde kredi onayı sunulacak. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank vermiş olduğu bu krediler de kendi politikalarına uygun olan vatandaşlara devlet destekli olarak Kredi onay sunacak.

Devlet destekli olarak verilecek bu krediler de bankalar 50.000 TL'ye kadar vereceği tüm krediler için 36 ay vadeli olarak ödeme planları hazırladı. Düşük faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu krediler de bazı şartlar var. Sigortalı olarak çalışan kişilerin en az 6 aylık aynı işyerinde sigortaları olması emekli olan kişilerin ise emekli maaşlarını kamu bankalarından alması şartı ile kredi başvurusunda bulunabilecekler.

Nakit ihtiyacı olan kişiler 50.000 TL'ye kadar bu kredileri kullanmak istiyorlarsa 5 dakika içerisinde başvurularını gerçekleştirebilir ve hızlı bir şekilde kamu bankaları üzerinden 50.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanabilir. Devlet destekli olarak Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden verilecek olan bu kredilerin bir güzel tarafı ise ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapabilmeniz olmalıdır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit başvurusu yapacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonuç öğrenmek istiyorsa banka mobil uygulaması aracılığı ile birlikte nakit kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası Vakıf bankaya Halkbank hesapları üzerinden alacağınız nakit kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonuçlarını mobil uygulama üzerinden öğrenebilir. Banka hesabı olmayan ve ilk defa başvuru yapacak olan kişiler ise banka şubelerine giderek kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte başvuru yapabilecekleri gibi ayrıca bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayabilir veya resmi internet sitesine girerek Kredi başvurusunda bulunabilir. Size uygun olan banka hangisi ise o bankadan başvuru yapmanızı öneriyoruz. Emekli olan kişiler eğer emekli maaşları bu bankalar üzerinde değilse emekli maaşını bu bankalara taşıdıktan sonra kredi başvurusu yapabilir ve yüksek limitli krediler kullanılabilir.