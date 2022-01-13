Vakıfbank Kredi Notu Düşük Olanlara 30.000 TL Ödeme Yapacağını Resmi İnternet Sitesi Üzerinden Duyurdu

Bankalar üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin kabus gibi başına çöken Kredi notu düşük olması durumunda maalesef kredi onayı verilmemektedir. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Kredi notu düşük olması durumunda ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa Vakıfbank bu kişilere yardımcı olacağını resmi internet sitesi üzerinden yayınladı.

Vakıfbank düşük kredi notu olan vatandaşlar için acil ihtiyaç destek kampanyası olarak 30 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlayacak. Verilecek olan bu krediler de banka 30.000 TL kredi onayı vermesi durumunda 36 ay vadeli olarak işlem yapabilecek ve düşük faiz oranları ile 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Kredi almak isteyen kişiler Vakıfbank şubelerinden veya VakıfBank'ın internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Banka kredi notu düşük olan emekliler emekli maaşını bu bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde de krediler kullanabiliyor. Emekli maaşınızı Vakıfbank şubelerine taşıyarak emekli promosyonlarında hem diğer emekli kampanyalarından hem de yüksek limitli ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler belirli şartlar dahilinde istedikleri zaman Vakıfbank şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte başvuru gerçekleştirebilir.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu 30 bin TL nasıl alınır?

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu 30 bin TL'ye kadar onay alacak olan kişiler Bu kampanyanın Kredi notu düşük olan kişilere yapıldığı için banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte başvuru yapması gerekmekte olacaktır.

Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizleri 5 dakika içerisinde sonucunu verecek ve kredi onay almanız durumunda da 30 bin TL'ye kadar kredi kullanabileceksiniz. Banka kredi notu düşük olan ve sigortalı olarak çalışan kişilerin son iş yerinde 12 aylık sigorta primlerinin yatıyor olmasını banka tarafından istenilen tek şartlardan birisidir.

Banka kredi notu düşük olan kişiler ayrıca diğer bankalar da herhangi bir sıkıntısı olmaması icralık avukatlık gibi durumlarının olmaması şartıyla kredi onayı sunulmaktadır. Belirtilen şartlara uygun bulan kişiler acil ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa Vakıfbank üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyorlar. Vakıfbank bu krediler de düşük faiz oranları ile işlem yaparken Kredi kullanacak olan vatandaşlar bankanın resmi internet sitesine girerek güncel faiz oranlarını öğrenebilir.