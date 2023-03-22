Son Dakika! Emekli Maaşlarına Zam Geldi

Bakan Bilgin en düşük emekli maaşı olan 5.500 TL'nin yetersiz kaldığını ve yükseltilmesi adına çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Peki en düşük emekli aylığı kaç TL olacak? Emeklilerin maaşlarına zam uygulanması tekrardan Türkiye'nin gündemine girdi. Emekliler sadece bayram ikramiyelerine zam yapılmasını beklerken bugün yapılan bir açıklama ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den maaş zammı müjdesi de aldılar. Yapılan bu açıklamanın ardından ise emekliler tarafından maaş zammı hesaplamaları yapılmaya başlandı. Emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Sorusu emekliler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı.

Emekli Maaş Zammı Nasıl Hesaplanır?

Emeklilerin maaşlarına genel bir zam mı yapılacağı yoksa sadece en düşük emekli maaşının ne kadar artacağı konusu olurken. Emekli zamlarına ilişkin Bakan Vedat Bilgin net bir açıklamada bulunmadı. Ancak en düşük emekli maaşının yükselmesi ve diğer emeklilerin maaşlarının sabit kalması halinde ise yeni bir adaletsizliğe kapı aralanacak. Bundan dolayı emeklilerin tamamına bir ara zam uygulanması gündemde.

Normal şartlar altında emekli maaş zamları enflasyon rakamlarına göre hesaplanarak belirleniyor. Ara zam uygulanmaması durumunda yıllık ilk 6 ayında çıkan enflasyon rakamlarının toplamı Temmuz ayında emeklilere maaş zammı olarak sunulacaktı. Şimdi yapılacağı açıklanan ara zamda enflasyon rakamlarının baz alınması bekleniyor.

En Düşük Emekli Maaşı 7.500 TL

Enflasyon rakamları baz alındığında Ocak ve Şubat ayı enflasyonları ile birlikte emekliler için % 9,80 oranında bir zam oranı hesaplanılıyor. Bakan Bilgin tarafından açıklanan zammın Temmuz ayında maaşlara uygulanacağı konuşuluyor. Ancak kulislerden gelen bilgilere göre Temmuz zammının bir kısmı seçimden bir ay önce Nisan ayında emeklilerin maaşlarına yansıtılacağı konuşuluyor. Şu anda kesinleşen 'a yakın bir oranda zam var. Buna Mart ayı enflasyon rakamı eklendiğinde miktar % 12-13 seviyesini bulabilecek. Açıklanmasa da Nisan ayı enflasyonu ile beraber bu oranın %20'ye yuvarlanıp emeklilere zam olarak uygulanması bekleniyor. Bu durumda 5.500 Türk lirası olan en düşük emekli maaşı 6.600 Türk lirasına yükseltileceği tahmin ediliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklama ile bu oran 7.500 TL oldu. Buna göre diğer emeklilerin de maaşları belli oranlarda artmış olacak. Hükümetin emeklilere yapmayı planladığı zammın bir kısmının 14 Mayıs seçiminden önce yapılması planlanılıyor.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Emekli bayram ikramiyesi için ise zam kararı kesinleşti. Ancak bu zammın ne kadar olacağı Cumhurbaşkanı tarafından henüz netleştirilmedi. Bu kararı direkt olarak Cumhurbaşkanı alacak. Bu da emeklilere yönelik olarak bir seçim jesti olacağı için ikramiye de büyük bir zam beklentisi de söz konusu. Gelecek haftalarda bu zammın ve emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına dair bilgilerin netleşmesi bekleniliyor.