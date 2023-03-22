Emekli maaşı alanlar dikkat: Bu hafta işlem yapmanız gerekiyor

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte sizler de bu hafta içerisinde işlem yapmanız durumunda sizlere verilecek olan özel kredi limitlerinden faydalanarak hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabileceksiniz. Cumhurbaşkanı tarafından daha önce kredi kampanyası olarak bahsedilen ve sadece kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor ve ihtiyaç kredisi ödemeleri 5 dakika içerisinde vatandaşların kendi hesaplarına yatırılarak kullandırılıyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için bir hafta süre kaldı...

3 kamu Bankası üzerinden de emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyaya katılarak dilediğiniz zaman ödeme olabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek Kredi işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara katılabilir kamu bankaları üzerinden kullanmış olduğunuz krediler ile birlikte diğer bankalardaki olan borçlarınızı da hemen kapatabilirsiniz. emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda 50.000 TL'ye kadar ödenecek olan krediler de devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak en fazla 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve bu şekilde Kredi kullanmış olacaksınız.