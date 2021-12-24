Son Dakika: Cumhurbaşkanı Duyurdu: Ödemeler Hesaplara Yatıyor, Erdoğan 2.6 milyar TL hesaplara yat

Beklenen haber geldi, Erdoğan 2.6 milyar TL hesaplara yatıyor. 2021 Yılı ülkemiz ve Dünya genelinde oldukça zorlu geçiyor. Son günlerine yaklaştığımız 2021 yılında ülkemizde yaşananları kısaca özetleyecek olursak, yangın felaketleri, döviz ve altın kuru dengesizliği, sel felaketleri olarak özetlenebilir.

Küresel ısınmanın da etkisiyle tüm bu durumlar birleşince tabi ki tarımda yaşanacak olan bir kuraklığı tahmin etmek zor olmasa gerek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ‘ ın verdiği son dakika müjdesine göre çiftçilere kuraklık nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpları azaltmak için 2.6 Milyar TL ödeme yapılacak. Gelen son dakika müjdesine göre kuraklık destek ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığı belirtildi. Yapılan kabine toplantısının ardından 2021 yılı Aralık ayının 2. haftasından itibaren çiftçilik yapan vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılıyor. Tarım ve orman bakanı Bekir Pakdemirli yapılacak olan kuraklık yardımlarını TBMM de şu sözlerle ifade etti; “kuraklıkla ilgili hazırladığımız tedbir paketiyle üreticilere ödemeler Aralık ayının ikinci haftasında yapılacak” dedi.

2021 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle bir çok tarımsal ürününe ulaşımda sorunlar oluştu. Bu tarımsal ürünlerden bazıları ise şu şekilde sıralanabilir, çavdar, nohut, buğday, arpa, yulaf ve mercimek. Özellikle bu ürünlerde yaşanan verim kaybını telafi edebilmek için 651 bin üretici çiftçimize toplamda 2.6 milyar TL ödeme yapılacak. Tarımı desteklemeyi, üretimi devamlı kılmayı hedeflemeyen bir ülkenin ayakta kalması imkansızdır.

Özellikle temel besin gıdalarında yaşanan herhangi bir eksikliğin toplumda oluşturacağı yara izi oldukça derin olacaktır. Bu kapsamda incelendiğinde yeni hasat sezonuna hazırlıklı olabilmek noktasında yapılan yardımlarında önemi büyüktür. Yalnızca maddi destek değil bunların yanı sıra tohum desteği, mazot desteği gibi destekler de çiftçiler ve üreticiler için oldukça önemlidir. İlerleyen günlerde de mazot ve tohum gibi destek paketlerinin de çiftçi vatandaşlarımıza sunulacağı düşünülmektedir.

Yapılacak olan destekleme paketlerinden kimler yararlanabilecek ?

Yapılacak olan ekonomik yardımlardan il ve ilçe teşkilatlarında bulunan tespit kuralları 2021 yılında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olarak hububat ve baklagil üretimi yapan çiftçiler faydalanacak. Tarım bakanlığınca belirlenecek olan tarım alanlarında özellikle %30 ve üzerinde verim de kayıp yaşanan çiftçilerimiz için dekar başına yaşadıkları verim kaybına göre 30 TL ile 100 TL arasında yardım yapılacak.