Ziraat Bankası Hesaplara 10.000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı

Ziraat bankasından haber geldi hesaplara 10000 TL yatıyor. Bankacılık ve kredi sistemi bir ülkenin en temel yaşamsal fonksiyonlarını destekleyen bir strateji çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken hizmetlerdir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için üretilen kredi sistemine ihtiyaç kredileri denilmektedir. Yapılan araştırmalara göre bir bankanın müşterileri kendilerine verilen kredilerin geri ödemesi noktasında gösterdikleri gayret kredi verme oranıyla paralel olarak artmakta ve azalmaktadır.

Ziraat bankası da bu anlayıştan yola çıkarak emekli vatandaşlarımız ve hali hazırda çalışmakta olan memurlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Ziraat bankası bankaya ait hesap kartı yani banka kartı bulunan kişilere çok düşük faizli On bin TL (10000) yi hesaplara aktarıyor.

İhtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın Ziraat bankasının en yakın şubesine müracaat ederek gelir belgelerini ibraz etmeleri suretiyle ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini başlatabilirler.

Eğer yoğun bir çalışma temponuz varsa veya banka şubesine gidemeyecek durumda iseniz Ziraat bankası tarafından bir kolaylık daha yapıldı. İnternete bağlanabilen bir cep telefonu veya bilgisayardan Ziraat bankasının kendi web sayfasına giriş yaparak İhtiyaç kredisi başvuru formunda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız dahilinde başvuru işlemleriniz başlatılacaktır.

Ziraat bankası haricinde kamu bankaları aracılığıyla da ihtiyaç kredisine başvurular yapılabilmektedir. Kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank aracılığıyla da işlemler yapılabilmektedir. Başvuru için tek yapılması gereken bankalara ait olan mobil uygulamalara giriş yaparak ilgili başvurular alanından başvurular yapılabilmektedir.

Ziraat bankası yaptığı bildiriye göre ihtiyaç kredisi detaylarını da yayınladır. İhtiyaç kredisi, 36 aya varan vadelerle ödenebilecek olup 3 aya kadar kredi taksiti erteleme imkanı sunmaktadır. Aylık ödeme gücünüzün yetersiz olabileceği zamanlar için sunulan bu özellik bankanın size sunduğu iyi bir kolaylık olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada ziraat bankasının sizden bekledi en önemli durum genel ödeme planınıza olabildiğince sadık kalmanızdır. Ziraat bankasının uyguladığı bir diğer kolaylık ise cep telefonu ve internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanmakta zorlanan vatandaşlar için Ziraat bankası ATM ‘ sinden de başvuru yapılabilmektedir.