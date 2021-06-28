Son Dakika: Borcu Olanlara Vakıfbank 10.000 TL ve 30.000 TL Arasında Dijital Mobil Kredi Kampanyası Başlattı

Vakıfbank üzerinden borcu olan vatandaşlarımıza müjdeli haber geldi. Vakıfbank hiç bir şekilde, sorgusuz sualsiz, mobil kredi vereceğini duyurdu. Üstelik banka şubelerine gitmeden anında onaylı kredi kampanyası yapılıyor. Vakıfbank borcu olan kişilere, anında kredi kampanyasını duyurduktan sonra, herkes başvuru yapmaya başladı. Onay alanlar var.

10.000 TL ile 30.000 TL arasında, Vakıfbank dijital kredi oldukça ilgi görüyor. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuru ile birlikte, Vakıfbank dijital banka kredisi olarak, 36 ay vadeye kadar kredilerini kulandırıyor. 10.000 TL ve 30.000 TL kredileri bankanın mobil uygulamasından alırsanız, masrafsız ve düşük faizli alacaksınız. Üstelik 30 bin TL'ye kadar alınan bu krediler 3 ay ertelemeli de veriliyor.

Vakıfbank'tan Mobil Kredi Kampanyası "Resmen" Başladı

Vakıfbank üzerinde hesabı olan veya maaşını bu banka üzerinde alan kişiler, banka üzerinden alacakları mobil şifre ile birlikte, istedikleri zaman bankacılık işlemlerini Vakıfbank mobil uygulamasından yapabilmektedirler. Vakıfbank 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredilerini de Mobil uygulama üzerinden vermeye başladı. Bankaya gitmeden, evrak götürmeden, imza atmadan hemen hesaplara yatan bu kredileri, banka müşterileri oldukça merak ediyor. Son zamanlarda özellikle borçları olan kişilere destek kredisi kampanyası yapan Vakıfbank, bankaya gidecek zamanı olmayan kişileri de düşünüyor. Vakıfbank bu kredilerini mobil uygulamasından veriyor.

Vakıfbank Borç Kapatma Kredisi

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler, düşük limitli ve 30.000 TL'ye kadar olan tüm borçları için mobil uygulamayı kullanması yeterlidir. Bankadan maaş alan kişilerin önceliği vardır. Vakıfbank üzerinden banka mobil uygulamasını indiren ve bu hizmeti kullanan kişilere bu kredi desteğini düşük faizlerle vereceğini duyurdu. Borç kapatma kredisi olarak verilen ve limiti 30.000 TL olan kredi mobil uygulamadan hesaba yatacak. Eğer daha yüksek limitli kredi almak istiyorsanız, Vakıfbank şubelerine gidebilirsiniz.

Dijital Kredi ile Şubesiz Borç Kapatma Kredisi Kolaylığı Vakıfbank'ta

Kredi kullanmak isteyenler, banka müşterisi olması şartı ile bu onaylı kredileri alabileceklerdir. Vakıfbank maaş müşterisi olan kişiler, internet bankacılığı şifresi ile birlikte bu bankanın Vakıfbank mobil uygulamasını indirebilir ve burada kredi başvurusu yapabilirler. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yaptığınız kredi başvurusu sonrasında banka sizlere detaylı bilgileri verecek ve kredi onayı alırsanız da hemen krediniz hesabınıza yatacaktır.

Kredilerde 36 ay vade yapılmaktadır. Kredi vadesini dilediğiniz kadar en fazla 36 ay vade olarak seçebilirsiniz. Vakıfbank aylık ödemeli ve 2 ayda bir, 3 ayda bir ödemeli kredi tablosu oluşturmanızı sağlayacaktır. Vakıfbank üzerinden ayrıca artan taksitli ve azalan taksitli kredi kampanyalarına da katılabilirsiniz.

20.000 TL Aylık Ödeme

Vakıfbank üzerinden 20.000 TL kredi alacak kişiler, 36 ay vadeli kredilerini bankanın belirlediği 1.54 faiz oranı ile alacaklardır. 20.000 TL kredi kullandığınızda aylık 765 TL aylık ödemesi olacaktır. Başvuru yaptığınızda ne kadar ödeme olacağını görebilirsiniz.

Vakıfbank üzerinden verilen bu dijital kredi için eğer mobil bankacılık üzerinden başvuru yapamadıysanız, bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen kredi başvurusu yapabilir, sonucunu cep telefonunuzda öğrenebilirsiniz.