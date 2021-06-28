Pubg 20. sezon ne zaman?

PUBG 20. sezonun teması nasıl olacak? PUBG 20. sezonunda oyunculara hangi değişiklikler sunulacak? İşte detaylar…

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oyunu, Güney Kore kökenli video oyun şirketi Bluehole tarafından hazırlandı. Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan PUBG milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Ülkemizde de oyun severlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. 2017 yılında bilgisayar oyunu olarak çıkan PUBG ana sürümü ücretli olarak satılmıştı. Android ve İOS uygulaması ise ücretsiz olarak 2018 yılından itibaren oyun severlerin beğenisine sunuldu. PUBG 100’e yakın oyuncuya bir arada oynama fırsatı sunuyor. Oyuncular ister tek başlarına ister 2 kişilik ya da 4 kişilik gruplar halinde savaşa katılabiliyor. PUBG oyununun temel amacı hayatta kalmak üzerine kuruluyor. Oyuncular savaşta başarılı oldukları sürece kast, tank, silah, paraşüt, bomba gibi araçlara erişim sağlayabiliyor. Birinci ve üçüncü şahıs nişancı olarak oyuna katılan oyuncular takım arkadaşlarına can verebiliyor. Takım üyelerinin tamamı ölmeden oyun sona ermiyor. Oyun içerisindeki seviyeler yükseldikçe savaşçılara verilen ekipmanların kalitesi artıyor. PUBG oyununa özel para birimi UC ile ekipman satın alınabiliyor. Steam pazarı üzerinden kasa satın alan oyuncular rastgele seçilen eşyaların sahibi oluyor.

PUBG 20. sezon teması

PUBG Royale Pass 19 aşamasının sona ermesine kısa bir süre kaldı. Bluehole firması tarafından PUBG 20. sezonunun 12 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanacağı açıklandı. PUBG 20. sezonun final olabileceği iddiaları ortaya atıldı. PUBG oyuncularının hayal kırıklığı yaşamasına neden olan iddialarla ilgili henüz net açıklama yapılmadı. PUBG 20. sezon temasının farklı haritalar üzerinde oynanması bekleniyor. Metrodan deniz altına kadar farklı savaş alanlarında mücadele edilecek.

