Son Dakika: Bankamatik Kartı Olanlar 22.000 TL Ödemeleri Hesaplarına Alıyor, Başvuru Yapmak Gerekli

Bankalar üzerinden hesabı olan ve bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 22000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan bankaların listesi yayınlandı. Nakit ihtiyacı yağlı, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, 22000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde taksit ödemelerinde 3'ay erteleme yapma imkanı da sunulmaktadır.

QNB Finansbank Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların acil para ihtiyaçları olması durumunda bankaların kredi politikalarına uygun olması ile birlikte gelir belgesiz 22000 TL kredi onayı alacağını söyleyebiliriz. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 1300 ve üzerinde bir kredi puanı var ise başvurularını gerçekleştirerek, 22 bin TL kredi onay alabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, kredi onayı alabilir ve hesabınız var ise mobil uygulama üzerinden kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen kişiler cep telefonları üzerinden mesaj atarak işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Bankalar kredi başvurusu yapan kişilerin kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ne kadar kredi onay aldıklarını söylemektedir. Denizbank, Akbank ve Finansbank tarafından başlatılan bu kampanyalarda ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapacak olan vatandaşlar ise kredi istiyorlarsa banka şubelerine giderek, kimlikleri ile birlikte işlem yapabilir.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına mesaj olarak gönderin.

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebilir veya bu bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kedisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, kredi başvurusunu SMS ile yapmak istiyorsak kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesaj: 32 80 numarasına göndermeleri durumunda, 10 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldıklarını, SMS ile öğrenirler.

Sadece SMS ile değil, internet bankacılığı internet sitesi, Müşteri Hizmetleri ve bankamatik kartınız ile ATM'ler üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır.