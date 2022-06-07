Emekli Maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Üzerinden Alanlara Müjde: 65.000 TL Ödeme Geldi

Emekli Maaşını Kamu Bankalarından Alanlara 65 TL limitli Kredi… Emekli Maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarından alan kişilere 65 bin lira tutarında limit ayırdı. Umut haberi olarak gelen son dakika duyurusu tüm emeklileri ilgilendiriyor.

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli vatandaşlara yeni kampanya düzenliyor. Şayet bu bankalar üzerinden maaş alıyorsanız, 65 bin lira tutarlı gelir belgesiz kredi ya da borçlarınızı kapatma kredi kullanabilirsiniz.

Kamu bankaları tarafından verilecek olan kredi özellikle başka bankalara olan borçların kapanması ile sizlere sunuluyor. Nakit ihtiyaç halinde acil kredi olarak kullanabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını kamu bankalarından birine getirmeleri halinde yüksek limitli kredi için onay alabilirler.

Ziraat Bankası Kredi Kampanyası

Ülkemizde emekli bankası olarak bilinen kamu hizmeti sunan Ziraat Bankası, ihtiyaç duymaları halinde vatandaşlara hızlı bir şeklide 65 bin liralık gelir belgesine gerek duymadan kredi kullandırıyor. Emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını bankaya taşımaları halinde kredi notu düşük olsa bile kredi imkânından faydalanabilecek.24 ay vadeli 65 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine uğramadan hızlı bir şeklide internet üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirler.

Vakıfbank Kredi Kampanyası

Bir başka kamu bankası olan Vakıfbank, gerek ihtiyaç kredisi gerekse borç kapatma kredisi için vatandaşlara imkân sağlıyor. En yakın banka şubelerine giderek kimlikle beraber başvuru yapılabilir. 65 bin lira tutarlı, 24 ay vadeli krediye başvurabilirsiniz. Onay almanız halinde 3 ay erteme fırsatını da yakalamış olursunuz. Şayet 36 ay vadeli kredi alınmak isteniliyorsa tutarı 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. İnternet sitesi üzerinden günün her saatinde başvuru yapabilirsiniz.

Halkbank Kredi Kampanyası

Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşlara kredi notu düşük olmasına rağmen onay veriyor. Nakit ihtiyaç durumunda banka şubelerine giderek ya da internet sitesi kullanılarak ihtiyaç kredisine katılım sağlanabilir. Düşük faiz oranlarının uygulandığı kredi de tutar 65 bin lira olar belirlendi.