Son Dakika: Bankamatik Kartı Olan Kişilere 40.000 TL Hesaplarına Ödeme Yapılıyor, 3 Banka Duyurdu

Bankamatik kartı olan kişilere 40 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak. Bankamatik kartı kullanan kişiler 40 bin TL'ye kadar bankalar üzerinden kredi kullanabilecekler. 40.000 TL ihtiyacı olan kişiler için verilen bu Kredi haberinde 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve banka şubelerine gitmeden bankamatik hesabınıza kredi onayı tutarını aktarabileceksiniz. 40.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirtilen Kredi politikalarına uygun olmaları durumunda bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi onayı alabileceklerdir.

Denizbank 40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Denizbank özel bankalardan en çok tercih edilenlerden bir tanesidir. 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Denizbank üzerinden SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Denizbank bankamatik hesabı olan kişiler bankadan internet bankacılığını kullanarak da şubelere gitmeden kredi kullanabileceklerdir. Denizbank bankamatik hesabı olan kişiler SMS atarak da ne kadar kredi onayını öğrenmek istiyorlarsa Cep telefonlarından kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını da yazarak 3280 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır. 3280 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka hızlı bir şekilde Kredi sonucunu söyleyecek onaylanan tutarı ne kadar olduğunu ve hangi faiz oranları ile kredi kullanacağınız hakkında bilgiler verecektir.

Ziraat Bankası 40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Ziraat Bankası bankamatik hesabı olan kişilerde 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek. Ziraat Bankası 40.000 TL ye kadar yapmış olduğu bu kredi başvurusu kampanyasında müşterilerine 36 ay vadeye kadar işlem yaptıracak. 40.000 TL kredi başvurusu için Ziraat bankası'nın mobil uygulamasına görerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir onaylanan tutarı hesaba atabilirsiniz.

TEB Bankası 40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

TEB Bankası üzerinden de bankamatik hesabı olan müşteriler banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek. TEB Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bu duyuruda 40.000 TL ye kadar acil ihtiyacı olan kişilere gelir belgesiz olarak Kredi vereceğini duyurdu. TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız t.c. kimlik numaranızı 4466 numarasını mesaj olarak gönderebilirsiniz.