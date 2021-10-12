PTT Şubelerinden Başvurusuz Ödeme Duyurusu! Son Dakika

İhtiyaç kredisi kullanmak için çeşitli PTT şubelerine kimlik ile başvurmak yeterlidir. Emekli maaşlarını PTT şubelerinden alanlar piyasadaki en uygun faiz oranları ile kredi başvurusu yapabilecekler.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için başvuruya gerek duymadan PTT şubelerinden ödeme onayı verilmeye başlandı. Aktif Bank ile PTT arasındaki protokol ile yapılan düzenleme sonucunda bu imkandan faydalanılabilecek. Kredi başvurusunu PTT’ye yapmak isteyen vatandaşlar kimlikleri ile kendilerine en yakın PTT şubelerine başvuruda bulunabilirler. Son zamanlarda benzer promosyon ve kampanyalara imza atan PTT, Aktif Bank ile sonuca bağladığı görüşmeler ile kredi notu düşük olan vatandaşların başvuruları dahi dikkate alınıyor ve kredi onayı veriyor.

Emekli maaşlarını PTT üzerinden alan vatandaşların kredi notu düşük olsa dahi maaşlarını PTT’ye taşımaları halinde bu destek kredisinden yararlanma şansına sahip olacaklar. Herhangi bir PTT şubesine uğramadan başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için ise isteyenler SMS ya da internet şube başvurusunu kullanılarak 60.000 TL’ye kadar olan kredi için gerekli adımları atabilecekler.

PTT Şubelerinden Kredi Alımı

Söz konusu krediye başvurmak için vatandaşların kimlikleri ile birlikte kendilerine en yakın PTT şubesine gitmeleri ve Aktif Bank destek kredisi için başvuruda bulunmaları gerekir. Aktif Bank aracılığı ile verilen kredi başvuru formu doldurulmalı ve şubeye teslim edilmelidir. Kişilerin kredi başvuru sonuçları ise gün içerisinde neticelenmekte ve başvuru sahiplerine geri dönüş yapılmaktadır. Başvuru için onay mesajının iletilmesi halinde ise krediyi alabilmek ve kullanabilmek adına ilgili şube personelini bilgilendirmek gereklidir. Bu halde onaylanan krediler kullanıma açılmaktadır.

SMS ve İnternet Başvurusu ile Kredi İmkanı

PTT ve Aktif Bank aracılığı ile verilen ihtiyaç kredi desteği için birden fazla yöntemle başvuru yapılabilmektedir. PTT şubelerine ayaktan başvurmadan kredi başvurularını cep telefonlarından SMS atarak gerçekleştirebilecekler. SMS ile başvurmak için yapılması gerekenler ise Kredi yazıp boşluk bırakılması, sonra, T.C. kimlik numarasının eklenmesi ile 3050’e mesaj gönderilmesi şeklindedir. SMS ile kredi başvurusu yapıldıktan sonra çok kısa bir sürede başvuru sonuçlanarak kredi onay mesajı kişilere iletilmektedir. Onay mesajının ardından PTT şubelerinden kredi kullanılabilir.