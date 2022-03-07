Son dakika! Bankamatik kartı kullananlara özel 13.000 TL ödeme olacak, bankalar duyurdu. Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında 13000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli olarak özel bankalar üzerinden kredi kullanabilecek. Bankamatik kartını üzerinden başlatılacak olan bu Kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler kendi hesaplarına banka şubelerine gitmeden kredi kullanabilecektir. Kendi banka hesabınıza üzerinden başlatacağınız bu kampanya ile birlikte vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecek onaylanan tutar kadar krediyi Kendi hesabına hemen yatırabilecek.

Denizbank üzerinden 13.000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını SMS atarak hemen yapabiliyor. Kredi kullanmak için cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 3280 numarası da gönderin. DenizBank'ın cebimde Kredi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar SMS attıktan 5 dakika içerisinde cep telefonlarına gelecek sonuç ile birlikte 13 bin TL'ye kadar kredi ödemesi alabilecek. 36 ay vadeye kadar ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapacağınız bu Kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde banka şubesinden veya bankanın diğer internet başvuruları ile birlikte yapabilirsiniz.

Kamu bankaları üzerinden mobil uygulamadan 13.000 TL nasıl alınır?

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden işlem yapacak olan vatandaşların hesapları olması durumunda bu bankaların internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden hesapları üzerindeki bankamatik kartı 13.000 TL yatırabilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecektir. Düşük faiz oranları ile kredi almak istiyorsunuz acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme olarak işlem yapabiliyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ayrıca emekli olan vatandaşlar emekli maaşları üzerinden alacakları Kredi ile birlikte bankadan daha yüksek limitlerde hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanabiliyor. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapabilir başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.