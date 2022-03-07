Kredi Alamayan Kara Listedeki Vatandaşlara 5 Bin TL Veriliyor!

Daha önce bankalar ile ilgili sorun yaşamış, bu yüzden de kara listede olan vatandaşlar için devlet önemli bir adım atarak, bazı destek kalem ödemelerin yapılacağını açıkladı. 5 Bin TL tutarına kadar olarak verilecek destek ödemeleri, kredili olarak sunulacağından vatandaşlara önemli bir fırsat tanınmış olacaktır.

Daha önce bankalar aracılığı ile kredi ve de kredi kartı kullanmış ancak bu ürünlerin ödeme işlemlerini yapamadıkları için sorun yaşamış kişiler, kredi puan uygulamalarında düşüş yaşamaktadır ve bu durumda bankaların kara listelerine kaydolmaktadırlar. Bu kişilerin ise daha sonradan yeniden kredi almaları oldukça zor durumdadır. Bankalar ile yeniden çalışma durumu olmayan vatandaşlar bu süreçte ciddi sorunlar yaşadıklarından dolayı nakit gereksinimlerde çözüm bulma açısından zorluk yaşamaktadırlar.

Kredi notu ya da puanı düşük olan ve kara listede olan vatandaşlar gerçekleştirdikleri kredi kartı ya da kredi başvurularında genelde olumsuz şekilde sonuç almaktadır. Ancak devlet bu aşamada sorun yaşayan vatandaşlar için yeni bir güncelleme yaparak bankaların kara listelerinde yer alan vatandaşlara destek sunulmaya karar verilmiştir. Alınan son kararlar ile birlikte kara listede olan vatandaşlara özel olarak fırsat niteliğinde 5 Bin TL civarında kredi verileceği açıklanmıştır. Kredi aldıktan sonra ise hem acil nakit ihtiyaçlar karşılanmakta hem de yapılması gereken ödemeler düzenli bir şekilde yapılabilecektir. Bu sayede kara listeden çıkış sağlanacak ve yeniden banka müşterisi olma ihtimali artacaktır.

DEVLET DÜŞÜK FAİZ VE ÖDEME KOLAYLIĞI VERİYOR!

Kredi tutarı 5 Bin TL olarak kamuoyuna açıklanmıştır. Kamu bankaları aracılığı ile başvuruların yapılması ve de kredi kullanma sürecinin başlaması beklentiler arasındadır. Ödemelerin kontrol edilebilmesi için yüksek düzeyde kredilerin verilmeyeceği açıklanmıştır. Kredi ödemelerinin zamanında yapılması ise vatandaşın kara listeden çıkmasını sağlamaktadır ve bu durumda da kamu bankaları kara listede yer almayan, kredi notunu düzelten kişilere yüksel limitli krediler için başvuru imkanı tanıyabilecektir.

Şans kredisi olarak da kamuoyunda duyurusu yapılan bu şans kredisinin faiz oranları da açıklanmıştır. İlk aşamada % 1.99 oranı düşünülüyordu. Ardından kredi ödemesi ile birlikte yeniden limitte yükseliş olacak ve de uygulanacak olan faiz oranları da düşürülecektir. Bu durumda krediye uygulanabilecek olan faiz oranı % 1.59 olarak açıklanmıştır.