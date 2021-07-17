Son Dakika, Bankamatik Kartı Kullanan Emeklilere 70.000 TL Ödenecek, 3 Banka Birleşti ve Kampanya Duyurusu Yaptı

70.000 TL Emekli kredisi veren bankalar yayımlandı. Sizde eğer emekli kredisi alacaksanız bankaların kredi başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda hemen 36 ay vadeye kadar emekli kredisi kullanabilirsiniz. 70.000 TL emekli kredisi almak için bankaların şartları ve başvuru aşamalarını sizlerle paylaşacağız. Emekli kredileri bankaların müşterileri için en çok tercih edilen kredilerindendir. Sizlerde bu bankalardan 70.000 TL’ye kadar anında kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Sizlerde emekliyseniz, maaşınızı da aşağıdaki bankalardan birisinden alıyorsanız anında 70.000 TL krediyi kullanabilir ve tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz. Verilen krediler ihtiyaç kredisi olarak sizlere kullandırılacaktır. Aldığınız kredilerde bankasına göre faiz oranı uygulanacak ve 36 ay vade yapılacaktır. Siz bu vadeye kadar dilediğiniz kadar taksitle işlem yapabilirsiniz.

İş Bankası Emekliye 70.000 TL Kredi Başvurusu

İş Bankası üzerinden emekli kredisi alacaksanız, şartlara uygun olmanız durumunda hemen şubelerden işlem yapabilirsiniz. Emekli maaşınızı bu bankadan almanız veya yeni taşıma yapmanız gerekiyor. Kredi kullanmak isteyen kişilerin 70 yaşını geçmemesi ve kredi sicillerinde bir sıkıntı olmaması gerekmektedir. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız emekli kredisi olarak size en yakın banka şubesine gidebilir ve kredi başvurusunu yapabilirsiniz. İş Bankası uygun faiz oranları ile müşterilerine 36 ay vadeye kadar kredi imkanı vermektedir. Ayrıca bu bankadan emekli kredisi alacaksanız, borç kapatma kredisi olarak da bu krediyi kullanabilir, diğer bankalardaki borçlarınızı tek bir yere toplayabilirsiniz.

QNB Finansbank 70.000 TL Emekli Kredi Başvurusu

Emekliler için kredi veren bir diğer banka ise QNB Finansbank’tır. Bu bankadan da şubelerine giderek 70.000 TL emekli kredisi alabilirsiniz. Kredi alabilmeniz için bankaya maaş taşıması yapmanız gerekiyor. Bu banka sizin kredi notunuza ve kredi sicilinize bakacaktır. Ayrıca kredi alan müşteriler kredi aldıklarında 36 ay vadeye kadar sizlere imkan verecektir. Bu bankadan kredi haricinde borç kapatma kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi gibi kredileri de kullanabilirsiniz. Emeklilere özel olarak verilen card finans emekli kredi kartını da almak istiyorsanız bankanız ile görüşebilirsiniz.

Akbank 70.000 TL Emekli Kredisi Kampanyası

Akbank üzerinden de 70.000 TL’ye kadar emekli kredisi alabilirsiniz. Başvuru yapacak olan müşteriler, kredilerini aynı gün içinde kullanabilirler. Yalnız bu krediyi alabilmeniz için emekli maaşınızın bu bankada olması gerekmektedir. Akbank emekli kredisi 36 ay vadeye kadar verilmektedir. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa, 50.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlarınız için bankanın internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Akbank bu şekilde sizlere şubelere gitmeden kredi imkanı tanıyacaktır. Ama 50.000 TL üzerinde bir kredi istiyorsanız, banka şubesine kimlik ile gitmelisiniz. Emekli gelirinizin haricinde başka bir geliriniz varsa da bankaya bu geliri bildirmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır.