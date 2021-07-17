Ziraat Bankası 1000 TL Verecek, Kampanya Duyurusu Yapıldı, Hesabı Olanlar, Olmayanlar Alabilecekler

Son dakika olarak kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Sizlerde Ziraat Bankası üzerinden destek kredisi alarak, işlem yapabilir ve hemen hesabınıza 1000 TL alabileceksiniz. Ziraat Bankası yaptığı duyuru ile birlikte, hesabı olan kişilere mobil bankacılık üzerinden, hesabı olmayan kişilere de hesap açtıktan sonra şubelerden, ATM'lerden ve banka mobil uygulaması üzerinden 1000 TL nakit vereceğini duyurdu. Banka verdiği bu parayı artı para olarak müşterilerin hesabına yatıracak ve bu hesaba göre işlem yapılacak.

Ziraat Bankası 1000 TL kampanyasına katılacak olan kişiler, banka şartlarına uygun olması durumunda hesaplarına para atabileceklerdir. Banka kredi notu yüksek olan banka kredi sicili temiz olan kişilerin bu destek parasını alabilecekleri söylendi. 1000 TL hesabınıza yüklenir yüklenmez hemen kullanmaya başlayacaksınız. 1000 TL aldığınızda isterseniz 1 ay isterseniz vadeli yaparak en fazla 12 ay vadeli olarak geri ödeyeceksiniz. Ziraat Bankası Bankkart sahibi olan kişilerin bu 1000 TL'yi hemen alabileceklerinin altı çizildi.

Ziraat Bankası 1000 TL destek parası nasıl alınacak?

Ziraat Bankası 1000 TL almak isteyenler, belirli şartlar dahilinde bu işlemleri yapabileceklerdir. Ziraat Bankası hesabınız varsa bu hesap üzerinden 1000 TL para alabileceksiniz. Ziraat Bankası üzerinden 1000 TL aldığınızda, bu kendi banka hesabınıza yansıyacak ve istediğiniz gibi bu parayı kullanacaksınız. 1000 TL üzerinden ister fatura ödemesi yapın, isterseniz başka bir hesaba gönderin, isterseniz kredi ödemesi yapın. Ziraat Bankası üzerinden bu destek parasını aldığınızda nakit avans olarak isterseniz ATM'den de çekebileceksiniz.

Ziraat Bankası Kampanyaları

Ziraat Bankası ayrıca yapacakları kampanyaların devamı geleceğini de söylüyor. Banka genel merkezi üzerinden yayınlanan haber ile birlikte, kampanyaların devamı ay boyu süreceği konuşuluyor. Ayrıca anlaşmalı iş yerlerinden bankkart ile ve kredi kartı ile yapacağınız alışverişlerde de banka sizlere 100 TL ve üzerinde para hediye edeceğini de yayınladılar. Ziraat Bankası üzerinden kart ile alışveriş yaparsanız, yaptığınız alışveriş kadar paranın yüzde 10 kısmı hesabınıza geri yatırılacaktır. Bu kampanya ile detaylı bilgileri de bankanın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.