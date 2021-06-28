Son Dakika: Banka Evet Dedi, Sıra Müşteride! En Az 10.000 TL Alabilirsiniz, Başvuru Başladı! Resmen Duyuruldu

Son dakika, kredi kampanyası, Garanti bankasından geldi. Garanti Bankası, anında kredi onayı vereceğini duyurdu. Resmi internet sitesi üzerinden de yapılan kredi kampanyası başvurusu ile birlikte en az 10000 TL'ye kadar kredi verilecek. Pandemi döneminde ve pandemi dönemi sonrasında kredi kullanmak isteyen kişilere bankalar sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaya devam ediyor, Özellikle, pandemi döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan bankalar, normalleşme ile birlikte tekrardan kampanyalarına güncelliyorlar.

Garanti Bankası yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte vatandaşların, bankanın uygulamış olduğu politikaları uygun olmasıyla birlikte hemen aynı gün içerisinde üstelik 10 dakikada kredi onayı vereceğini duyurdu. Banka müşterilerine bu kredi onayını vereceğini, resmi internet sitesinden de duyurdu. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerde gelir belgesinin olması durumu ve sigortalarının olması durumunda kredi notuna bakılmaksızın en az 10000 TL kredi kullanabileceklerdir.10000 TL üzerinde kredi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi notuna bakacak ve ona göre, onay verecektir. Üstelik Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler yüksek limitli kredi onayı almak istiyorlarsa, bankanın yapmış olduğu bu kredi kampanyasıyla birlikte ayrıca, borç kapatma kredisi de kullanarak diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarında kapatabilmektedirler. Sizlerde eğer Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeli olan bu kredi kampanyasına katılabilir ve hemen anında onay alabilirsiniz.

Garanti BBVA Şartları duyurdu...!

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler için de şartlar belli oldu. Kredi kullanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 ile 65 yaş arasında olması yeterli olacaktır. Kredi kullanmak isteyen kişiler, ayrıca bankanın uygulamış olduğu kredi notu politikalarında uygun olması gerekiyor. 10000 TL ve üzerinde kredi kullanmak isteyen kişilerin 1100 ve üzerinde bir kredi puanın olması gerekmektedir. Kredi kullanacak olan kişilerden banka ayrıca kredi için sigorta durumuna da bakacaktır. Sigortalı olarak bir işyerinde çalışan kişinin sigortalı en az 3 aydır yatıyor olması gerekmektedir. Yeni işe başlayanlar veya sigortası, düzensiz olarak yatan kişilere banka kredi onayı vermeyecektir. Son 90 gün kesintisiz bir şekilde yatmış olmasını görmek istiyor. Emekli olan kişilerde ise emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda yüksek limitli krediler ile birlikte verilen 10000 TL kredi limitinde kullanabileceklerdir.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Garanti Bankası kredi başvurusu için banka şubeleriniz sadece kimliğinizle gidebiliyorsunuz. Size en yakın garanti BBVA, şubelerine giderek hemen kimliğinizle birlikte ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz. Banka, sizlere hızlı bir şekilde sonucu söyleyecek ve başvuru yaptığınız personel, sizin ne kadar kredi onay aldığınızı sizlere gösterecektir. Kredi onayı aldığınız günlük tutarı, sizin işinizi görüyorsa, banka hemen bu krediyi hesabınıza atabilecek. Kredi kampanyası ile ilgili yapılan duyuruda, banka kredi başvurularını ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapabileceksiniz. Banka internet sitesi üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında, onay olan kişiler. hesabı olması durumunda banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden de kredilerini banka hesaplarına atabileceklerdir.