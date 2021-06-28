Mobil ve SMS Onaylı, En az 3000 TL En Fazla 75000 TL Kredi Kampanyası Başladı, Onay Almak Çok Basit!

Bankalardan kredi kullanmak isteyenlere yeni bir kampanya daha. Sürekli olarak bankalar müşterilerine hızlı ve anında kredi vermeye çalışıyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını anında halletmek isteyen bankalar, artık yaptıkları kredi kampanyaları ile yok artık dedirtiyorlar. Bankalar yaptığı bu son kampanyalarda, müşterisi olan veya olmayan kişilere, bankaya gitmeden onay veriyor. Bankaya gitmeden alacağınız kredi onayı ile birlikte, anında sonuç alabileceksiniz. Kredi almak isteyenler, belirlenen politikalara göre en fazla 36 ay vadeli işlem yapabilecekler.

Bankalardan Anında Onaylı Kredi

Kredi kullanmak isteyenler, bankaların mobil uygulamalarını ve SMS sistemini kullanabiliyorlar. Kredi almak istiyorsanız, vereceğimiz özel ve kamu bankalarında hesabınız varsa, kredi başvurusunu mobil üzerinden yapacak ve onaylanan krediyi hemen hesaba atacaksınız. Eğer hesabı olmayan müşteriyseniz de bankaların SMS kredi kampanyasına katılarak hemen sonucu öğrenebilirsiniz. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullandırılmaktadır.

Şartlar Duyuruldu: "TC Vatandaşı Olmak Yeter"

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için bankalar şartlarını da duyurdu. QNB Finansbank, Denizbank, Akbank, TEB ve kamu bankası olan Halkbank bu yeni kampanyalarını duyurdu. Sizlerde bu bankalardan onay almak istiyorsanız TC vatandaşı olmanız yeterli olacaktır. 18 yaşından büyük olan kişiler, banka kredi notu 1100 ve üzerindeyse, bankalar üzerinden kredi başvurusunu yapabilir ve sonucunu 5 dakikada alabilirler.

Kredi kullanacak olan kişilere, bankalar ayrıca düşük faiz oranları ile işlem yapacak. Kredi notu yüksek olan kişiler, uygun faizlerle kredi kullanacaklar. Kredilerde bir diğer önemli detay ise, kredi başvurusu yapacak olan kişinin ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli yapmasıdır.

Denizbank ve QNB Finansbank SMS ile Onay Veriyor

Mobil ve SMS onaylı kredi kullanmak isteyenler, belirli şartlar dahilinde anında sonuç alabileceklerdir. Denizbank ve QNB Finansbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, kredi notu yüksek olması durumunda 5 dakika da belirtilen limitlere kadar sonuçlarını öğrenebilecekler.

SMS ile kredi başvurusu yapacak kişiler;

Denizbank Üzerinden ; Kredim TC Kimlik yazarak 3280 numarasına

; Kredim TC Kimlik yazarak 3280 numarasına QNB Finansbank Üzerinden; TC kimlik numarasını 5030 numarasına

Mesaj atarak kredi başvurusu yapabilmektedirler. Denizbank ve QNB Finansbank üzerinden yapılacak olan bu kredi başvurularında banka hemen sonucu sizlere söyleyecek ve bu sonuca göre hemen onay alabileceksiniz. Kredi kullanımlarını da banka şubelerinden yapabileceksiniz.

Mobil Onaylı Kredi Nasıl Alınır?

Bankaların internet bankacılığı üzerinden alacakları bu krediler, mobil uygulamalar üzerinden masrafsız olarak verilmektedir. Akbank, TEB, İŞ Bankası hesabı olan kişiler, bu kredileri hesapları üzerinden alacağı internet bankacılığı şifresi ile birlikte anında kullanabileceklerdir. Mobil onaylı kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi kullanabileceksiniz. Bankalar üstelik bu kredilerde, hafta sonu olsa bile hemen sonuç veriyor ve onaylı krediyi hemen hesabınıza atıyor. Bu sebeple, kendinize uygun bankayı seçerek hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz.