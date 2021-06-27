İstanbul'da Feci Ölüm! Uçurumdan Düşen 16 Yaşındaki Genç Kız Yaşamını Yitirdi

İstanbul'da feci bir olay yasandi. Istanbul Sultangazi'de bulunan tas ocaklari mevkiine piknik yapmak için giden  genç kiz hayatini kaybetti.

Güncel 27.06.2021 - 09:10 27.06.2021 - 09:10 Berkay Keskin
İstanbul'da Feci Ölüm! Uçurumdan Düşen 16 Yaşındaki Genç Kız Yaşamını Yitirdi

16 yaşındaki genç kız, henüz bilinmeyen bir sebeple uçurumdan gölet kenarına düşerek hayatini kaybetti.

Sultangazi'de dün aksam saatlerinde meydana gelen olayda 16 yaşindaki  genç kız yüksekten düserek hayatini kaybetti. Dün aksam saatlerinde meydana gelen olayda, 16  yasindaki genç kiz 4 arkadasi ile birlikte gittigi piknikte hayatini kaybetti.Gittigi piknikte hayatini kaybeden 16 yasindaki Elif Ç.  için AFAD,  itfaiye, saglik ekipleri ve polis  harekete geçti.

Feci Şekilde Can Verdi 

Cebeci Mahallesi tas ocaklari mevkiinde,  meydana gelen olayda iddiaya göre 16 yasindaki Elif Ç., 2 kiz 2 erkek arkadasi ile Cebeci Mahallesi'nde bulunan tas ocaklari mevkiine piknik yapmak için gitti. Elif Ç. henüz saptanamayan bir sebep ile uçurum kenarindan kenarina dogru düserek yasamini yitirdi. Elif Ç'nin 2 erkek arkadasi panige kapilarak  olay yerinden kaçarken  diger 2 kiz arkadasi ise polis ekipleri  tarafindan ifadeleri alinmak üzere karakola götürüldü.
Istanbul Sultangazi'de bulunan tas ocaklari mevkiine piknik yapmak için giden  genç kiz hayatini kaybetti.

Vatandaslarin yapmis oldugu ihbar üzerine  olay yerine çok sayida itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Uçurumun dibinde bulunan gölet, itfaiye ekiplerinin 16 yasindaki Elif Ç'ye ulasmasini zorlastirsa da, saatler süren çalismanin ardindan bot ile geçilerek  16 yasindaki genç kizin yanina ulasildi. Itfaiye ve AFAD ekipleriyle ile bota binen saglik ekipleri,  genç kizin durumunu  tespit etmek için düstü yere gitti.

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Sorusturma Sürüyor 

16 yasindaki Elif Ç'nin düstügü yerde  yasamini  yitirdigi ögrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri  16 yasindaki Elif Ç'nin ölüm nedeni için incelemeler yapti. Genç kizin cansiz bedeni detayli incelenmek üzere Adli Tip Kurumu'na götürüldü. Olaya iliskin baslatilan sorusturma ise sürüyor.
 

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