Son Dakika: Ay Sonunu Getiremeyen Emekliye Devletten Atak! Ödeme Yapılacak, Limitler Belli Oldu...

Ay sonuna getiremeyen emekliler için nakit kredi kampanyası duyurusu başlatıldı. Ay sonuna getiremeyen emeklilere nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin kamu bankaları üzerinden devlet destekli ödeme alabilecekleri açıklandı. Emekli maaşı alan ve emekli maaşı hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere İhtiyaç Kredisi imkanından faydalandıracak olan bu bankalar üzerinden sizler de emekli maaşı almanız durumunda başvuru yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeye kadar yapacakları bu Kredi işlemlerinde 3 ay ertelemeli Kredi başvurusunu banka şubeleri üzerinden yapabiliyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce emekli maaşınızı Bu banka üzerinden alınması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek onaylanan krediyi de aynı gün içinde hesabınıza yatırarak alabileceksiniz.

VAKIFBANK VE HALKBANK

Emekli maaşımızı kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredinizi İstediğiniz zaman bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Ay sonuna getiremeyen emekliler için yapılan Bu kampanyada 50.000 TL'ye kadar kredi onayı verilecek ve 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak bankalar üzerinden kredi kullanmanıza olanak sağlanacaktır. 50.000 TL üzerindeki kredilerde 3 ay ertelemeli ve 24 ay vadeli olarak verilecek ihtiyaç kredisi kampanyasında banka şartları uygun olan vatandaşlar düşük faizli kredi onayı alabilecek.

Size en yakın ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabileceğiniz banka olan Vakıfbank ve Halkbank kredi kullanacak olan vatandaşlara en düşük faiz oranlarından yararlanarak krediyi imkanı sunmaktadır.