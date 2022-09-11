Son Dakika: ATM'den 20.000 TL Ödeme Alacağınız Bankalar Açıklandı! İşte Detaylar

ATM üzerinden 20000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen bankalardan işlem yapacak olan kişilere hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı alacağı haberi geldi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlara 20000 TL'ye kadar 36 ay vadeli, kullanacakları bu kredilerde, ATM üzerinden ödeme alabilmeleri için banka hesapları olması gerekiyor. Akbank ile birlikte, Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, internet bankacılığını kullanarak banka şubelerine gitmeden, müşteri hizmetleri numarasını arayarak da başvuru yapabilirsiniz.

Akbank ve Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda ve bankada hesabı olması durumunda, ATM üzerinden 20000 TL'ye kadar ödeme alabileceğini söyleyebiliriz. Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların kredi şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde 36 ay vadeli kredi alabilmektedirler.

Akbank ve Denizbank üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank ve Denizbank üzerinden en kolay yöntemler ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini yapabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmek için mobil uygulama şifresi oluşturması gerekir.

Akbank ve Denizbank hesabınızın olması durumunda kendi hesap numaranız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankadan hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan bu kredileri hemen hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Akbank ve Denizbank üzerinden yapılacak olan kampanyalarda özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi imkanı sağlayacağı açıklandı. Bankaların SMS Kredi, servis numaraları üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabilecek ve banka şubesine gitmeden yine internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden kredi başvurunuzu tamamlayabileceksiniz.